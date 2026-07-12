Momentul pe care îl aștepta toată lumea înainte de Franța – Spania! Ce se întâmplă cu Mbappe, după accidentarea cu Maroc

Kylian Mbappe a scris istorie pentru naționala Franței și la Mondialul din 2026. A marcat 8 goluri și a dat 3 pase de gol și a ajuns astfel la 101 contribuții decisive în tricoul Franței, primul jucător care trece ajunge la trei cifre.

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Însă meciul cu Maroc din sferturi le-a provocat și bătăi de cap francezilor: Mbappe a fost schimbat după ce a suferit o lovitură la gleznă.

Mbappe, apt pentru meciul cu Spania

Mbappe și Deschamps au încercat să liniștească fanii după partida cu Maroc, însă emoțiile au continuat. Ultimele vești sunt însă excelente pentru vicecampioana mondială din 2022: Kylian Mbappe s-a putut antrena fără probleme cu restul echipei dumnică. Mbappe a dus sesiunea de pregătire până la final astfel că poate să intre pe teren cu Spania, marți seară de la ora 22:00 în direct pe Antena 1 și AntenaPLAY.

Totuși, Deschamps are acum alte bătăi de cap: Dayot Upamecano și William Saliba, fundașii centrali pe care i-a ales de fiecare dată până acum la Mondial, nu au putut să se antreneze alături de colegii lor astfel că sunt semne de întrebare cu privire la disponibilitatea lor pentru meciul cu Spania. La fel și Aurelien Tchouameni, cel care a lipsit și de la ultimele două partide din cauza unei accidentări la coapsă.

Înainte de antrenament, jucătorii Franței au primit și vizita lui Thierry Henry. Campionul Mondial din 1998 a vorbit minute în șir cu Olise și Mbappe și i-a felicitat pe jucători pentru evoluțiile de până acum: „Să vezi un asemenea entuziasm este cu adevărat extraordinar. Să dureze cât mai mult! Îți încălzește inima, mai ales când vezi o echipă ca aceasta. Dar, până la urmă, suntem abia în semifinale. E frumos, să nu fiu înțeles greșit! Însă când spun că <<suntem abia în semifinale>>, o spun pentru că vrem să mergem până la capăt” a fost mesajul lui Henry pentru jucători.