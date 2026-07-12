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Neymar și-a revenit rapid după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială! Unde a fost surprins starul de la Santos

Daniel Işvanca Publicat: 12 iulie 2026, 18:10

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Neymar și-a revenit rapid după eliminarea Braziliei de la Cupa Mondială! Unde a fost surprins starul de la Santos

Neymar / Profimedia

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Neymar a vrut cu disperare să fie prezent în lotul Braziliei la Campionatul Mondial, dar starul celor de la Santos nu i-a purtat noroc lui Carlo Ancelotti.

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”Selecao” a fost eliminată de la turneul final încă din faza optimilor de finală, dar cel mai bun marcator din istorie al brazilienilor a trecut repede peste acea supărare.

Neymar și-a revenit repede după eliminarea de la Mondial

Aventura lui Neymar în tricoul naționalei Braziliei s-a încheiat după eliminarea de la Campionatul Mondial, dar starul celor de la Santos a decis să nu pună la suflet eșecul de la turneul final.

Ney-Ney a fost surprins la un turneu important de poker din Las Vegas. Fotbalistul este cunoscut pentru pasiunea pentru jocurile de noroc, fiind un jucător constant de poker, mai ales la turneele care se desfășoară online. Brazilianul a pierdut milioane de euro de-a lungul anilor din cauza acestui viciu.

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