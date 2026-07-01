„Înfricoșător”. Zlatan Ibrahimovic a rămas șocat și a remarcat un jucător, după ce Franța a dat recital la Mondial

Zlatan Ibrahimovic a reacționat, după ce Franța a dat recital și s-a calificat fără emoții în optimile Campionatului Mondial. Francezii au învins Suedia cu 3-0, în meciul disputat la New York, pe stadionul finalei.

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Franța a dat, din nou, o adevărată demonstrație de forță la turneul final. Naționala lui Didier Deschamps a făcut spectacol total contra suedezilor, Kylian Mbappe, cu o „dublă”, și Ousmane Dembele fiind marcatorii duelului.

Zlatan Ibrahimovic a rămas șocat, după Franța – Suedia 3-0, în șaisprezecimile Campionatului Mondial

Zlatan Ibrahimovic l-a lăudat și pe Michael Olise, pe care îl consideră un jucător esențial în naționala Franței. Deși nu a marcat, jucătorul lui Bayern este considerat de fostul atacant ca fiind unul cu o viziune superioară față de Kylian Mbappe și Ousmane Dembele.

De asemenea, Zlatan a transmis că trei dintre cei mai buni cinci jucători de atac din lume se regăsesc în primul 11 al naționalei Franței, numind forma naționalei lui Deschamps ca fiind una „înfricoșătoare”.

“Am spus-o înainte de meci, nu am văzut încă nici cea mai mică slăbiciune la această echipă franceză. Fiecare dintre atacanții lor poate câștiga meciul. Au jucat un meci foarte bun astăzi. Olise nu a marcat, dar are o viziune pe care Dembele și Mbappe nu o au.