„Înfricoșător”. Zlatan Ibrahimovic a rămas șocat și a remarcat un jucător, după ce Franța a dat recital la Mondial

Zlatan Ibrahimovic a reacționat, după ce Franța a dat recital și s-a calificat fără emoții în optimile Campionatului Mondial. Francezii au învins Suedia cu 3-0, în meciul disputat la New York, pe stadionul finalei.
Franța a dat, din nou, o adevărată demonstrație de forță la turneul final. Naționala lui Didier Deschamps a făcut spectacol total contra suedezilor, Kylian Mbappe, cu o „dublă”, și Ousmane Dembele fiind marcatorii duelului.
Zlatan Ibrahimovic a rămas șocat, după Franța – Suedia 3-0, în șaisprezecimile Campionatului Mondial
Zlatan Ibrahimovic l-a lăudat și pe Michael Olise, pe care îl consideră un jucător esențial în naționala Franței. Deși nu a marcat, jucătorul lui Bayern este considerat de fostul atacant ca fiind unul cu o viziune superioară față de Kylian Mbappe și Ousmane Dembele.
De asemenea, Zlatan a transmis că trei dintre cei mai buni cinci jucători de atac din lume se regăsesc în primul 11 al naționalei Franței, numind forma naționalei lui Deschamps ca fiind una „înfricoșătoare”.
“Am spus-o înainte de meci, nu am văzut încă nici cea mai mică slăbiciune la această echipă franceză. Fiecare dintre atacanții lor poate câștiga meciul. Au jucat un meci foarte bun astăzi. Olise nu a marcat, dar are o viziune pe care Dembele și Mbappe nu o au.
Vede oportunități pe care ei nu le au, chiar dacă au calități diferite. Vom vedea cât de departe poate ajunge Franța, dar este înfricoșător. Dintre cei mai buni cinci jucători din lume, trei sunt în acest atac.
Dembele, Olise și Mbappe. Pentru ceilalți doi, îi puteți adăuga pe Haaland și Yamal. Messi este de altă clasă. Dar trei sunt în acest atac! Și nu este ușor să creezi această combinație. De exemplu, când PSG i-a avut pe Mbappe, Messi și Neymar, nu a fost 100% eficient.
Dar acești tipi nu au ego-ul necesar pentru a ști cine va fi numărul unu. Și muncesc și fără minge, ceea ce este și mai important. Pentru că știm ce pot face cu mingea. Pot decide singuri meciul, toți. Este înfricoșător”, a declarat Zlatan Ibrahimovic, după Franța – Suedia 3-0, conform presei franceze.
Primul gol marcat de Kylian Mbappe, în Franța – Suedia 3-0
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