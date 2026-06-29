Istorie! Primul antrenor eliminat din 16-imile Cupei Mondiale a doborât un record la 74 de ani

Africa de Sud a fost învinsă în 16-imile de finală ale Cupei Mondiale de către Canada în partida ce a marcat primul meci al “Bafana Bafana” într-o fază eliminatorie de la WC. De asemenea, duelul care s-a disputat la Los Angeles Stadium a consemnat un record istoric ce l-a vizat pe Hugo Broos, selecționerul naționalei care și-a luat “adio” de la turneul final.

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Canada a devenit duminică seara prima echipă calificată în optimile de finală de la Cupa Mondială, după ce a învins-o pe Africa de Sud cu scorul de 1-0 grație reușitei din minutul 90+2 a lui Stephen Eustaqio. Grație victoriei, nord-americanii și-au asigurat un nou meci la turneul final, unde urmează să întâlnească echipa câștigătoare din duelul care le pune față în față pe Olanda și Maroc.

Antrenorul Africii de Sud a intrat în istoria fotbalului

De cealaltă parte, Africa de Sud va pleca acasă după un Mondial la care a reușit în premieră performanața de a trece de faza grupelor. Realizarea “Bafana Bafana” a condus și la un record pe care l-a doborât antrenorul Hugo Broos.

Selecționerul Africii de Sud a devenit cel mai în vârstă tehnician prezent într-un meci din fazele eliminatorii de la un Mondial, la vârsta de 74 de ani și 79 de zile. Precedentul record îi aparținea uruguayanului Oscar Tabarez (71 de ani și 125 de zile), care a condus “La Celeste” până în sferturile de finală de la World Cup 2018, unde a capitulat în cele din urmă în fața Franței.

‼️ RÉCORD HISTÓRICO ‼️

🇿🇦🇧🇪 Hugo Broos (74 años y 79 días) se convierte hoy en el entrenador MÁS VETERANO en dirigir un partido de eliminación directa en TODA la historia de la Copa del Mundo.

Supera a 🇺🇾 Óscar Tabárez, quien dirigió a Uruguay en los cuartos de 2018 con 71 años… pic.twitter.com/YPMOwyRwBW

— MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 28, 2026