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Joao Paulo a revenit la FCSB, după ce l-a anihilat pe Yamal la Mondial! Ce tricouri a primit: „Preferatul e de la Messi”

Bogdan Stănescu Publicat: 22 iulie 2026, 1:09

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Joao Paulo a revenit la FCSB, după ce l-a anihilat pe Yamal la Mondial! Ce tricouri a primit: „Preferatul e de la Messi”
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Joao Paulo şi Lionel Messi, la Mondial / Instagram Joao Paulo

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Joao Paulo (28 de ani) s-a întors la FCSB, după un Mondial de poveste cu Capul Verde, care s-a văzut exclusiv în România în Universul Antena. Mijlocaşul FCSB-ului a reuşit să îl anihileze pe starul Lamine Yamal (19 ani), în meciul de debut atât al Capului Verde, cât şi al ibericilor de la Mondial.

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Spania – Capul Verde 0-0 s-a văzut pe Antena 1 şi AntenaPLAY. În acel meci Joao Paulo a reuşit, la un moment dat, să îl dribleze pe Yamal.

Joao Paulo a revenit la FCSB, după un Mondial de poveste!

După acel rezultat complet neaşteptat din debutul în grupă, Spania avea să aibă un Mondial perfect. A cucerit titlul mondial, după ce a învins cu 1-0 Argentina, după prelungiri, în direct pe Antena 1 şi AntenaPLAY.

Capul Verde a încheiat grupa de la Mondial pe locul 2, cu 3 puncte, obţinute din 3 egaluri, după care a fost eliminată greu în şaisprezecimi de vicecampioana Argentina, după prelungiri. Argentina s-a impus cu 3-2 după cele două reprize de prelungiri, golul calificării „pumelor” fiind, de fapt, un autogol al lui Diney, din minutul 111. Joao Paulo a evoluat în meciurile cu Spania şi Arabia Saudită.

La întoarcerea în România, după Mondial, Joao Paulo a vorbit despre colecţia de tricouri cu care s-a ales în urma turneului final din America. „Am cu Oyarzabal, am un tricou cu Arabia Saudită şi 3 de la Argentina. Preferatul meu e cel de la Messi”, a spus Joao Paulo la aterizarea în România.

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Tot aproape de miezul nopţii a aterizat în România şi adversara FCSB-ului din preliminariile Conference League, Auda. FCSB – Auda se dispută joi, de la 20:45.

Tricoul lui Lionel Messi, pe care starul argentinian i l-a semnat lui Joao Paulo
Tricoul lui Lionel Messi, pe care starul argentinian i l-a semnat lui Joao Paulo / Instagram Joao Paulo
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