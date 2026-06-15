Joao Paulo l-a dominat pe Lamine Yamal. Driblingul spectaculos reuşit de jucătorul de la FCSB

Fotbalistul celor de la FCSB, Joao Paulo, a debutat la Cupa Mondială în duelul dintre Spania şi Insulele Capului Verde, confruntare care a fost mai echilibrată decât se aştepta oricine.

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Competiţia din Statele Unite, Canada şi Mexic are doi jucători din Liga 1, iar Jovo Lukic a fost primul care a fost în lumina reflectoarelor, după ce a marcat în duelul dintre Bosnia şi Canada, 1-1.

Joao Paulo, introdus pe teren în repriza secundă a duelului dintre Spania şi Insulele Capului Verde

Bubista a decis ca meciul să fie început pe banca de rezerve de Joao Paulo, însă fotbalistul care a fost transferat de FCSB în iarnă, de la Oţelul Galaţi, şi-a făcut apariţia pe teren în partea secundă, în minutul 76, când scorul era 0-0 şi colegii săi încercau să menţină egalitatea de pe tabelă.

Acesta a fost trimis pentru a fi în partea stângă a defensivei şi a avut inclusiv un duel cu Lamine Yamal pe care l-a câştigat în minutul 81. Arbitrul a dictat iniţial lovitură de colţ după ce Joao Paulo l-a blocat pe starul Barcelonei, însă cei din camera VAR au intervenit şi au întors decizia din teren.

A urmat câteva minute mai târziu un alt duel între cei doi, în care Joao Paulo l-a driblat pe Lamine Yamal, iar ibericul l-a lovit cu palma peste faţă pe african şi arbitrul nu a ezitat şi a dat lovitură liberă pentru fault.