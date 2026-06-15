Joao Paulo l-a dominat pe Lamine Yamal. Driblingul spectaculos reuşit de jucătorul de la FCSB

Fotbalistul celor de la FCSB, Joao Paulo, a debutat la Cupa Mondială în duelul dintre Spania şi Insulele Capului Verde, confruntare care a fost mai echilibrată decât se aştepta oricine.
Competiţia din Statele Unite, Canada şi Mexic are doi jucători din Liga 1, iar Jovo Lukic a fost primul care a fost în lumina reflectoarelor, după ce a marcat în duelul dintre Bosnia şi Canada, 1-1.
Joao Paulo, introdus pe teren în repriza secundă a duelului dintre Spania şi Insulele Capului Verde
Bubista a decis ca meciul să fie început pe banca de rezerve de Joao Paulo, însă fotbalistul care a fost transferat de FCSB în iarnă, de la Oţelul Galaţi, şi-a făcut apariţia pe teren în partea secundă, în minutul 76, când scorul era 0-0 şi colegii săi încercau să menţină egalitatea de pe tabelă.
Acesta a fost trimis pentru a fi în partea stângă a defensivei şi a avut inclusiv un duel cu Lamine Yamal pe care l-a câştigat în minutul 81. Arbitrul a dictat iniţial lovitură de colţ după ce Joao Paulo l-a blocat pe starul Barcelonei, însă cei din camera VAR au intervenit şi au întors decizia din teren.
A urmat câteva minute mai târziu un alt duel între cei doi, în care Joao Paulo l-a driblat pe Lamine Yamal, iar ibericul l-a lovit cu palma peste faţă pe african şi arbitrul nu a ezitat şi a dat lovitură liberă pentru fault.
Înţelegerea dintre FCSB şi Oţelul Galaţi în privinţa lui Joao Paulo
FIFA plăteşte bani importanţi pentru jucătorii care sunt la Cupa Mondială, iar după transferul lui Joao Paulo la FCSB, cei de la Oţelul Galaţi au făcut o înţelegere cu bucureştenii. Astfel, trupa moldavă urmează să primească bonusurile pentru participarea lui Joao Paulo la turneul final.
Aşadar în conturile celor de la Oţelul Galaţi urmează să intre peste 400.000 de euro.
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