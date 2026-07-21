Eroul care a ales să nu tacă: spaniolul care a jucat doar trei minute la Mondial, dar inspiră o generație

Spania a sărbătorit la Madrid câștigarea Cupei Mondiale, în fața a milioane de fani, iar una dintre vedetele petrecerii a fost un fotbalist de 33 de ani, care abia a prins câteva minute pe teren.
Borja Iglesias, atacantul din Santiago de Compostela, a intrat doar în finalul meciului câștigat de „Furia Roja” în fața Portugaliei, scor 1-0. Chiar și așa, vârful lui Celta Vigo este unul dintre sufletele acestei naționale a Spaniei.
Borja Iglesias, un om bun și un discurs „altfel”
Borja Iglesias este un activist social, un apărător al dreptății, indiferent de consecințe, o persoană care e ghidată de valori și principii. Un om bun, până la urmă, adică exact ce caută selecționerul Luis de la Fuente, care și-a construit echipa în jurul unor idei profund umaniste. Ca să joci pentru Spania de azi trebuie, peste toate, să fii generos și altruist. Iar Borja Iglesias chiar așa este.
La fiesta de la Madrid, Borja s-a transformat în DJ, apoi în rapper, cântând pe scenă o melodie faimoasă în Spania. Un moment viral, la fel cum a fost și discursul său, în care i-a elogiat pe cei din delegația de la Mondial care nu se văd, cei care stau în spatele camerelor, dar au grijă ca jucătorilor și antrenorilor să nu le lipsească nimic.
„Înainte de orice, vreau să zic un lucru. Cei care au venit pe scenă la final sunt cei mai importanți de la Mondial. Au avut grijă de noi, din prima zi până în ultima. La orice oră, în orice moment, de fiecare dată când am avut nevoie. Au dat totul ca să fim în cea mai bună formă. Aplauze pentru toți”, a zis Borja.
#LaSegundaEsNuestra en DIRECTO 📺| Momentazo de Borja Iglesias rapeando la canción ‘Cantando’ prácticamente entera. pic.twitter.com/S282JqDrBG
— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 20, 2026
Gaza, LGBT și retragerea de la echipa națională
Atitudinea lui Borja Iglesias a fost mereu non-conformistă și curajoasă, nu e ceva de ieri, de azi. E un „fotbalist diferit”, așa cum îl descrie adesea presa din Spania. Deși are doar nouă selecții pentru „La Roja”, fără să marcheze, e, poate paradoxal, unul dintre jucătorii reprezentativi pentru această Spanie frumoasă.
Mereu a spus ce a gândit, de la poziția sa împotriva genocidului din Gaza până la susținerea pentru comunitatea LGBT. În august 2023, pe fondul scandalului Rubiales, acuzat că a sărutat-o fără acordul ei pe fotbalist Jenni Hermoso, Borja chiar s-a retras de la echipa națională.
„Am luat decizia de nu a mai juca la echipa națională până când nu se schimbă astfel de lucruri și asemenea acte nu sunt pedepsite. Nu știu dacă mă voi întoarce”, scria el pe rețelele sociale. Abia când „regimul” de la Federație s-a schimbat, atacantul s-a întors în lotul „Furiei Roja”.
„Diversitatea e bogăția noastră!”
Convocat pentru Cupa Mondială, Borja și-a îndeplinit un vis din copilărie. În 2010, când avea 17 ani și Spania cucerea primul ei trofeu la Cupa Mondială, el privea spre viitor cu speranță, dar nici nu putea ținti atât de sus. „Mă uitam la Raúl, Morientes, Torres, Villa… Dar eu speram să ajung măcar în La Liga”, povestea el.
De-a lungul acestui turneu, Borja a continuat să vorbească, fără teamă, deschis, cu sinceritate. S-a plâns de biletele prea scumpe, inaccesibile oamenilor de rând, și a reacționat la declarațiile lui Mariano Rajoy, fostul premier al Spaniei, care a scris într-un editorial că „echipa Franței nu are francezi”. „Cred că, în ziua de azi, ar trebui să înțelegem că trăim într-o societate multiculturală. Fiecare vine dintr-un loc diferit, fiecare are propria lui poveste, iar tocmai această diversitate este bogăția noastră. Îmi pare puțin rău că încă discutăm astfel de lucruri”, a zis el.
Inclusiv la premierea de la New Jersey, când Spania a ridicat trofeul Cupei Mondiale, Borja și-a etalat personalitatea. L-a salutat rece, fără nici măcar să-l privească, pe Donald Trump, un personaj pe care nu-l apreciază. Dincolo de ideile și convingerile sale, Borja Iglesias este un exemplu pentru oricine. Într-o lume în care mulți tac sau își calculează atent discursul, Borja a ales să vorbească și să arate cu degetul orice i s-a părut că e nedrept.
Borja Iglesias didn’t even look at Trump during the medal ceremony.
He’s truly one of a kind. pic.twitter.com/9z2K72kZAd
— Leyla Hamed (@leylahamed) July 19, 2026
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