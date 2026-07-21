Eroul care a ales să nu tacă: spaniolul care a jucat doar trei minute la Mondial, dar inspiră o generație

Atitudinea lui Borja Iglesias a fost mereu non-conformistă și curajoasă, nu e ceva de ieri, de azi. E un „fotbalist diferit”, așa cum îl descrie adesea presa din Spania. Deși are doar nouă selecții pentru „La Roja”, fără să marcheze, e, poate paradoxal, unul dintre jucătorii reprezentativi pentru această Spanie frumoasă.

Mereu a spus ce a gândit, de la poziția sa împotriva genocidului din Gaza până la susținerea pentru comunitatea LGBT. În august 2023, pe fondul scandalului Rubiales, acuzat că a sărutat-o fără acordul ei pe fotbalist Jenni Hermoso, Borja chiar s-a retras de la echipa națională.

„Am luat decizia de nu a mai juca la echipa națională până când nu se schimbă astfel de lucruri și asemenea acte nu sunt pedepsite. Nu știu dacă mă voi întoarce”, scria el pe rețelele sociale. Abia când „regimul” de la Federație s-a schimbat, atacantul s-a întors în lotul „Furiei Roja”.

„Diversitatea e bogăția noastră!”

Convocat pentru Cupa Mondială, Borja și-a îndeplinit un vis din copilărie. În 2010, când avea 17 ani și Spania cucerea primul ei trofeu la Cupa Mondială, el privea spre viitor cu speranță, dar nici nu putea ținti atât de sus. „Mă uitam la Raúl, Morientes, Torres, Villa… Dar eu speram să ajung măcar în La Liga”, povestea el.

De-a lungul acestui turneu, Borja a continuat să vorbească, fără teamă, deschis, cu sinceritate. S-a plâns de biletele prea scumpe, inaccesibile oamenilor de rând, și a reacționat la declarațiile lui Mariano Rajoy, fostul premier al Spaniei, care a scris într-un editorial că „echipa Franței nu are francezi”. „Cred că, în ziua de azi, ar trebui să înțelegem că trăim într-o societate multiculturală. Fiecare vine dintr-un loc diferit, fiecare are propria lui poveste, iar tocmai această diversitate este bogăția noastră. Îmi pare puțin rău că încă discutăm astfel de lucruri”, a zis el.

Inclusiv la premierea de la New Jersey, când Spania a ridicat trofeul Cupei Mondiale, Borja și-a etalat personalitatea. L-a salutat rece, fără nici măcar să-l privească, pe Donald Trump, un personaj pe care nu-l apreciază. Dincolo de ideile și convingerile sale, Borja Iglesias este un exemplu pentru oricine. Într-o lume în care mulți tac sau își calculează atent discursul, Borja a ales să vorbească și să arate cu degetul orice i s-a părut că e nedrept.

Borja Iglesias didn’t even look at Trump during the medal ceremony.

He’s truly one of a kind. pic.twitter.com/9z2K72kZAd

— Leyla Hamed (@leylahamed) July 19, 2026