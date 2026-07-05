Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Revenire spectaculoasă pentru tehnician

La doi ani după ce și-a anunțat plecarea de la Liverpool, Jurgen Klopp este pregătit pentru revenirea pe banca tehnică. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani a bătut palma cu Federația de Fotbal a Germaniei pentru preluarea echipei naționale.
El va fi succesorul lui Julian Nagelsmann, demis după ce selecționata „panzerelor” a fost eliminată rușinos de la Campionatul Mondial, în șaisprezecimi, de Paraguay.
Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei
Federația de Fotbal din Germania s-a mișcat rapid după parcursul rușinos de la Cupa Mondială, iar după ce a încheiat socotelile cu Julian Nagelsmann, a ajuns la un acord cu Jurgen Klopp.
Tehnicianul german care a scris istorie pe banca celor de la Liverpool a anunțat că se simte pregătit pentru revenirea în iarbă, astfel, nimic nu mai poate sta în calea mutării.
După Mainz 05, Borussia Dortmund și Liverpool, Klopp este gata de cea mai mare provocare din cariera sa de antrenor.
🚨🇩🇪 BREAKING: Jürgen Klopp as new Germany head coach, here we go! 💥
Klopp has accepted to take over; long term contract details, project and RB Group exit still under discussion, but he will be the new head coach.
RB considered Glasner as replacement but he signs at #NFFC.… pic.twitter.com/a5uULmyCJx
— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 5, 2026
- Fiori pentru naționala Angliei! Cifrele care îi sperie pe britanici înaintea meciului cu Mexic
- „Va pleca Olise la Real Madrid?!” Un jucător din naționala Franței a răspuns la întrebare cu un singur cuvânt
- Mexic – Anglia LIVE VIDEO (03:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. „Arde” Azteca
- Cine este femeia care a „blocat” meciul dintre Argentina și Capul Verde? A câștigat sute de mii de urmăritori peste noapte
- Brazilia – Norvegia LIVE VIDEO (23:00), pe Antena 1 și AntenaPLAY. Duelul dintre Vinicius Junior și Erling Haaland