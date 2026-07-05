Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei! Revenire spectaculoasă pentru tehnician

La doi ani după ce și-a anunțat plecarea de la Liverpool, Jurgen Klopp este pregătit pentru revenirea pe banca tehnică. Tehnicianul în vârstă de 59 de ani a bătut palma cu Federația de Fotbal a Germaniei pentru preluarea echipei naționale.

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El va fi succesorul lui Julian Nagelsmann, demis după ce selecționata „panzerelor” a fost eliminată rușinos de la Campionatul Mondial, în șaisprezecimi, de Paraguay.

Jurgen Klopp, noul selecționer al Germaniei

Federația de Fotbal din Germania s-a mișcat rapid după parcursul rușinos de la Cupa Mondială, iar după ce a încheiat socotelile cu Julian Nagelsmann, a ajuns la un acord cu Jurgen Klopp.

Tehnicianul german care a scris istorie pe banca celor de la Liverpool a anunțat că se simte pregătit pentru revenirea în iarbă, astfel, nimic nu mai poate sta în calea mutării.

După Mainz 05, Borussia Dortmund și Liverpool, Klopp este gata de cea mai mare provocare din cariera sa de antrenor.