8 minute: atât a durat debutul lui Lisav Eissat la Bristol City! Ce s-a întâmplat cu stoperul român

Lisav Eissat a fost subiectul unui transfer neașteptat în această vară, fiind cumpărat de Bristol City în schimbul a 2,5 milioane de euro. Stoperul român

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Debutat la echipa națională de legendarul Mircea Lucescu, fotbalistul a bifat vineri primele minute în tricoul noii sale echipe. După opt minute, a fost înlocuit.

Lisav Eissat s-a accidentat la debutul pentru Bristol City

Lisav Eissat a fost folosit titular în partida de pregătire dintre Stockport și Bristol City, dar fundașul român a fost lovit de ghinion, fiind înlocuit după doar opt minute de joc.

Acesta a suferit o accidentare, iar pentru a nu risca, acesta nu a mai continuat partida pe teren. Jocul s-a încheiat cu victoria celor de la Stockport, scor 2-0.

We are forced into an early substitution as Eissat is replaced by Anderson.

🔴 0-0 🔵 [8]

— Bristol City FC (@BristolCity) July 17, 2026