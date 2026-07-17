8 minute: atât a durat debutul lui Lisav Eissat la Bristol City! Ce s-a întâmplat cu stoperul român

Lisav Eissat a fost subiectul unui transfer neașteptat în această vară, fiind cumpărat de Bristol City în schimbul a 2,5 milioane de euro. Stoperul român
Debutat la echipa națională de legendarul Mircea Lucescu, fotbalistul a bifat vineri primele minute în tricoul noii sale echipe. După opt minute, a fost înlocuit.
Lisav Eissat s-a accidentat la debutul pentru Bristol City
Lisav Eissat a fost folosit titular în partida de pregătire dintre Stockport și Bristol City, dar fundașul român a fost lovit de ghinion, fiind înlocuit după doar opt minute de joc.
Acesta a suferit o accidentare, iar pentru a nu risca, acesta nu a mai continuat partida pe teren. Jocul s-a încheiat cu victoria celor de la Stockport, scor 2-0.
We are forced into an early substitution as Eissat is replaced by Anderson.
🔴 0-0 🔵 [8]
— Bristol City FC (@BristolCity) July 17, 2026
- Mohamed Salah poate da lovitura după Campionatul Mondial: salariu de 12.000.000 de euro pe an
- Al-Alin a luat decizia în cazul lui Adrian Șut
- Concurență pentru Radu Drăgușin! Fundașul transferat de Fiorentina
- Cu ce echipă a plecat Florinel Coman în cantonament. E oficial
- Jucătorul ratat de Dinamo, prezent la Cupa Mondială, aproape de transferul carierei: 6.000.000 de euro!