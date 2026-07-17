Transfer şoc în fotbalul românesc: jucătorul a plecat de la FCSB şi a semnat cu Steaua

A fost oficializat un transfer surprinzător în fotbalul românesc, un jucător fiind transferat de Steaua, după plecarea de la FCSB. Laurenţiu Vlăsceanu (21 de ani) s-a înţeles cu „militarii”, în această pauză de mercato.

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Cei de la Steaua au anunţat oficial transferul lui Laurenţiu Vlăsceanu. Clubul din Ghencea nu a făcut, însă, nicio referire la rivalii din Liga 1, în mesajul postat pe reţelele de socializare.

Laurenţiu Vlăsceanu a plecat de la FCSB şi a semnat cu Steaua

„Laurențiu Vlăsceanu se pregătește cu Steaua. Un nume nou în lotul formației noastre: Laurențiu Vlăsceanu are 21 de ani și evoluează pe postul de fundaș stânga. Jucător de picior stâng, cu o înălțime de 1,72 m, Laurențiu a evoluat în ultimele două sezoane în Liga I la UTA și Unirea Slobozia”, a anunţat Steaua, pe Facebook.

Laurenţiu Vlăsceanu evoluează pe postul de fundaş stânga. El se afla sub contract cu FCSB încă din 2022, roş-albaştrii transferându-l atunci de la Academica Clinceni.

În sezonul trecut, FCSB l-a împrumutat pe Laurenţiu Vlăsceanu la UTA, până în iarnă. Ulterior, tânărul fundaşul stânga a fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Unirea Slobozia, echipă cu care a retrogradat.