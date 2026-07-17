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Transfer şoc în fotbalul românesc: jucătorul a plecat de la FCSB şi a semnat cu Steaua

Viviana Moraru Publicat: 17 iulie 2026, 16:24

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Transfer şoc în fotbalul românesc: jucătorul a plecat de la FCSB şi a semnat cu Steaua

Laurenţiu Vlăsceanu, în timpul unui antrenament la FCSB/ Sport Pictures

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A fost oficializat un transfer surprinzător în fotbalul românesc, un jucător fiind transferat de Steaua, după plecarea de la FCSB. Laurenţiu Vlăsceanu (21 de ani) s-a înţeles cu „militarii”, în această pauză de mercato.

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Cei de la Steaua au anunţat oficial transferul lui Laurenţiu Vlăsceanu. Clubul din Ghencea nu a făcut, însă, nicio referire la rivalii din Liga 1, în mesajul postat pe reţelele de socializare.

Laurenţiu Vlăsceanu a plecat de la FCSB şi a semnat cu Steaua

„Laurențiu Vlăsceanu se pregătește cu Steaua. Un nume nou în lotul formației noastre: Laurențiu Vlăsceanu are 21 de ani și evoluează pe postul de fundaș stânga. Jucător de picior stâng, cu o înălțime de 1,72 m, Laurențiu a evoluat în ultimele două sezoane în Liga I la UTA și Unirea Slobozia”, a anunţat Steaua, pe Facebook.

Laurenţiu Vlăsceanu evoluează pe postul de fundaş stânga. El se afla sub contract cu FCSB încă din 2022, roş-albaştrii transferându-l atunci de la Academica Clinceni.

În sezonul trecut, FCSB l-a împrumutat pe Laurenţiu Vlăsceanu la UTA, până în iarnă. Ulterior, tânărul fundaşul stânga a fost cedat, tot sub formă de împrumut, la Unirea Slobozia, echipă cu care a retrogradat.

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La echipa mare a celor de la FCSB, Laurenţiu Vlăsceanu a bifat un singur meci. El a evoluat în partida din Cupa României cu Botoşani, de pe finalul anului 2022.

Transferul lui Laurenţiu Vlăsceanu la Steaua este unul surprinzător ţinând cont de tensiunile dintre „militari şi FCSB. Conflictul dintre cele două echipe a început în urmă cu mai bine de zece ani, fiind concentrat pe utilizarea dreptului de utilizare a numelui, siglei şi palmaresului.

În urmă cu nouă ani, Gigi Becali a fost obligat să schimbe numele echipe sale, în FCSB, şi să renunţe la numele de „Steaua Bucureşti”. Ulterior, CSA a decis să reînfiinţeze echipa de fotbal, pornind din Liga a IV-a, însă fără drept de promovare în Liga 1. Anul trecut, în urma procesului, s-a hotărât definitiv ca echipa din Liga a 2-a să deţină palmaresul cuprins între 1947 şi 1998, iar FCSB pe cel din 2003 şi până în prezent.

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