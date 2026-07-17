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Tricoul lui Pelé de la finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari

Radu Constantin Publicat: 17 iulie 2026, 15:40

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Tricoul lui Pelé de la finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut cu 4,9 milioane de dolari

Pele, la Cupa Mondială din 1970 / Profimedia

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Tricoul purtat de brazilianul Pelé atunci când a marcat de două ori în finala Cupei Mondiale din 1958 s-a vândut la licitaţie pentru 4,9 milioane de dolari, devenind cel mai valoros obiect de colecţie legat de această legendă a fotbalului, a anunţat joi casa de licitaţii Sotheby’s, potrivit Reuters.

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Tricoul cu numărul 10, purtat de jucătorul care avea atunci 17 ani, în meciul în care Brazilia a învins gazda Suedia cu 5-2 la Stockholm, câştigând astfel primul său titlu mondial, a atras 10 oferte din partea a peste cinci persoane, a precizat casa de licitaţii.

Vânzarea a făcut ca acest tricou să devină al doilea cel mai scump tricou de fotbal vândut la licitaţie, după suma de 9,3 milioane de dolari plătită în 2022 pentru tricoul purtat de Diego Maradona atunci când a marcat golul „Mâna lui Dumnezeu” pentru Argentina împotriva Angliei la Cupa Mondială din 1986.

Pelé, care a decedat în 2022 la vârsta de 82 de ani, a marcat de două ori în finala din 1958 şi rămâne cel mai tânăr jucător care a marcat într-o finală de Cupă Mondială.

Potrivit casei de licitaţii Sotheby’s, tricoul fusese vândut anterior la licitaţie, în 2004, pentru suma de 70.505 lire sterline (105.600 dolari).

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