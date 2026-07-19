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Lionel Messi a scris istorie la finala Spania – Argentina. Singurul jucător care reuşeşte asta la Mondial

Viviana Moraru Publicat: 19 iulie 2026, 21:05

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Lionel Messi a scris istorie la finala Spania – Argentina. Singurul jucător care reuşeşte asta la Mondial

Lionel Messi, înainte de finala Campionatului Mondial/ Getty Images

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Lionel Messi (39 de ani) a scris istorie încă de dinainte să înceapă finala Campionatului Mondial, Spania – Argentina. Partida „de foc” de la New York va începe de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lionel Messi a fost titularizat de Lionel Scaloni în finala cu Spania. Starul de la Inter Miami a stabilit astfel o bornă istorică.

Lionel Messi a scris istorie la finala Spania – Argentina

Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care este titular în trei finale ale Campionatului Mondial. Starul sud-americanilor a fost inclus în echipa de start şi în ultimul act din 2014, pierdut în faţa Argentinei, cât şi în cel din 2022, câştigat dramatic cu Franţa.

Lionel Messi vrea să-şi treacă în palmaresul impresionant un al doilea titlu mondial. Acesta a reuşit să ducă Argentina într-o nouă finală mondială, marcând opt goluri la turneul final.

Echipele de start la Spania – Argentina, finala Campionatului Mondial:

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Spania: Simon – Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella – Rodri, Ruiz – Yamal, Olmo, Baena – Oyarzabal;

Argentina: Martinez – Montiel, Romero, Martinez, Tagliafico – De Paul, Fernandez, Mac Allister, N. Gonzalez – Alvarez, Messi;

Formația antrenată de Lionel Scaloni este la a doua finală de Cupă Mondială consecutivă, asta după ce în 2022, în Qatar, a reușit să câștige trofeul după lovituri de departajare în urma duelului cu reprezentativa Franței.

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Sud-americanii au avut un parcurs plin cu momente dificile, chiar dacă adversarii, pe hârtie, nu au fost cei mai grei, în afara semifinalei cu Anglia. Ajutați de sclipirile lui Leo Messi, aceștia au eliminat Capul Verde, Egipt și Elveția până la întâlnirea cu britanicii, în care au produs o remontada incredibilă pe final.

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