Lionel Messi a scris istorie la finala Spania – Argentina. Singurul jucător care reuşeşte asta la Mondial

Lionel Messi (39 de ani) a scris istorie încă de dinainte să înceapă finala Campionatului Mondial, Spania – Argentina. Partida „de foc” de la New York va începe de la ora 22:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Lionel Messi a fost titularizat de Lionel Scaloni în finala cu Spania. Starul de la Inter Miami a stabilit astfel o bornă istorică.

Lionel Messi a scris istorie la finala Spania – Argentina

Lionel Messi a devenit primul jucător din istorie care este titular în trei finale ale Campionatului Mondial. Starul sud-americanilor a fost inclus în echipa de start şi în ultimul act din 2014, pierdut în faţa Argentinei, cât şi în cel din 2022, câştigat dramatic cu Franţa.

Lionel Messi vrea să-şi treacă în palmaresul impresionant un al doilea titlu mondial. Acesta a reuşit să ducă Argentina într-o nouă finală mondială, marcând opt goluri la turneul final.

Echipele de start la Spania – Argentina, finala Campionatului Mondial: