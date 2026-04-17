Lovitură de teatru cu două luni înainte de Campionatul Mondial! O națională și-a dat afară antrenorul

Sfârşitul unei aventuri. Tehnicianul Hervé Renard a fost demis din funcţia de selecţioner al Arabiei Saudite, anunță Le Figaro. O demitere imediată care îl va priva pe fostul selecţioner al Marocului de participarea la Cupa Mondială din 2026 din America.
World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.
Renard pleacă cu scandal
După săptămâni de tensiuni interne, Hervé Renard fusese reconfirmat în funcţia de antrenor. Vineri, el nu mai ocupă această funcţie.
„Aşa e fotbalul… Arabia Saudită s-a calificat de şapte ori la Cupa Mondială, dintre care de două ori sub conducerea mea. Şi există un singur antrenor care a reuşit atât calificarea, cât şi participarea la Cupa Mondială, şi acela sunt eu, în 2022. Măcar vom avea această mândrie”, a declarat Renard.
Totul s-a petrecut foarte repede în două săptămâni. „Voi participa la Cupa Mondială aşa cum era prevăzut”, declara el pentru Le Figaro la 3 aprilie, referindu-se la situaţia delicată din interiorul echipei. „Cei care transmit aceste mesaje în zilele meciurilor sub pretextul anonimatului sunt nişte oameni mediocri care se ascund.”
După ce a calificat Arabia Saudită la Cupa Mondială din 2026, Hervé Renard şi echipa sa au fost repartizaţi în grupa cu Capul Verde, Spania şi Uruguay în grupa de la turneul final. Revenit la cârma naţionalei în octombrie 2024, după perioada petrecută la conducerea echipei feminine a Franţei la Jocurile Olimpice de la Paris, antrenorul francez avea un singur obiectiv: să participe la o nouă Cupă Mondială, după cea cu Marocul în 2018 şi cu Arabia Saudită în 2022. Credea că va reuşi acest lucru după ce a asigurat calificarea „Şoimilor verzi”. Aventura sa saudită urma să se încheie în această vară, după competiţie.
La ultima Cupă Mondială, din Qatar, Arabia Saudită a fost, de altfel, singura echipă care a învins Argentina lui Lionel Messi (2-1), devenită campioană mondială după legendarul meci din finală împotriva Franţei (3-3, 4-2 la loviturile de departajare).
News.ro
- Gianni Infantino a intervenit în scandalul biletelor de la Campionatul Mondial 2026
- Shunsuke Nakamura, în staff-ul Japoniei la World Cup 2026: “Am primit cuvinte calde şi încurajatoare”
- Anunțul selecționerului Germaniei despre participarea lui Jamal Musiala la World Cup 2026
- Hugo Ekitike, mesaj emoţionant după accidentarea din cauza căreia va rata World Cup 2026: “E greu, poate chiar nedrept”
- „Urmașul” lui Ronaldinho vrea titlul mondial în 2026 cu Brazilia: „M-am pregătit de copil pentru asta”