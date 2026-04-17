Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lovitură de teatru cu două luni înainte de Campionatul Mondial! O națională și-a dat afară antrenorul

Lovitură de teatru cu două luni înainte de Campionatul Mondial! O națională și-a dat afară antrenorul

Sebastian Ujica Publicat: 17 aprilie 2026, 16:38

Comentarii
Jucătorii Arabiei Saudite și ai Japoniei înainte de un meci amical / Getty Images

Sfârşitul unei aventuri. Tehnicianul Hervé Renard a fost demis din funcţia de selecţioner al Arabiei Saudite, anunță Le Figaro. O demitere imediată care îl va priva pe fostul selecţioner al Marocului de participarea la Cupa Mondială din 2026 din America.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Renard pleacă cu scandal

După săptămâni de tensiuni interne, Hervé Renard fusese reconfirmat în funcţia de antrenor. Vineri, el nu mai ocupă această funcţie.

„Aşa e fotbalul… Arabia Saudită s-a calificat de şapte ori la Cupa Mondială, dintre care de două ori sub conducerea mea. Şi există un singur antrenor care a reuşit atât calificarea, cât şi participarea la Cupa Mondială, şi acela sunt eu, în 2022. Măcar vom avea această mândrie”, a declarat Renard.

Totul s-a petrecut foarte repede în două săptămâni. „Voi participa la Cupa Mondială aşa cum era prevăzut”, declara el pentru Le Figaro la 3 aprilie, referindu-se la situaţia delicată din interiorul echipei. „Cei care transmit aceste mesaje în zilele meciurilor sub pretextul anonimatului sunt nişte oameni mediocri care se ascund.”

Reclamă
Reclamă

După ce a calificat Arabia Saudită la Cupa Mondială din 2026, Hervé Renard şi echipa sa au fost repartizaţi în grupa cu Capul Verde, Spania şi Uruguay în grupa de la turneul final. Revenit la cârma naţionalei în octombrie 2024, după perioada petrecută la conducerea echipei feminine a Franţei la Jocurile Olimpice de la Paris, antrenorul francez avea un singur obiectiv: să participe la o nouă Cupă Mondială, după cea cu Marocul în 2018 şi cu Arabia Saudită în 2022. Credea că va reuşi acest lucru după ce a asigurat calificarea „Şoimilor verzi”. Aventura sa saudită urma să se încheie în această vară, după competiţie.

La ultima Cupă Mondială, din Qatar, Arabia Saudită a fost, de altfel, singura echipă care a învins Argentina lui Lionel Messi (2-1), devenită campioană mondială după legendarul meci din finală împotriva Franţei (3-3, 4-2 la loviturile de departajare).

News.ro

De ce un oraş întreg a fost ingropat în betonDe ce un oraş întreg a fost ingropat în beton
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Observator
A lăsat pacienţii fără oxigen după ce a furat o ţeavă pentru fier vechi. Apoi, s-a întors după o nouă captură
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
Fanatik.ro
Fiica marelui Amza Pellea a răbufnit la adresa unuia dintre liderii galeriei lui Dinamo: „Imaginea tatălui meu nu poate fi folosită la așa ceva! Cât trăiesc… v-ați găsit nașul!”
18:11

Imagini incredibile în Italia. Gasperini a izbucnit în plâns la conferința de presă: „Nu sunt un om rău”
18:10

Edi Iordănescu a dat verdictul în lupta la titlu din Liga 1: „Vedem cât de bine reușesc să gestioneze presiunea”
18:00

LIVE VIDEOAl-Ahli – Johor DT 0-1. Machida – Al-Ittihad (21:00) se joacă azi în Liga Campionilor Asiei, pe AntenaPLAY
17:39

Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună”
17:35

„O relicvă” Echipa de cartier ajunsă în semifinale: fără bilete online, gazon deplorabil și stadion vechi
17:23

Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
Vezi toate știrile
1 Surpriză de proporţii pregătită de Florentino Perez! Antrenorul care a câştigat trofee cu Lionel Messi, dorit de Real Madrid 2 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 3 Se pregăteşte o nouă forţă pentru Liga 1! “Nu pot accepta asta!” 4 Nicăieri ca la ei: jumătate de campionat se bate la titlu! Favorita și echipa care a investit 23 de milioane €, la retrogradare 5 Verdictul specialistului după cea mai controversată fază din meciul “nebun” Bayern Munchen – Real Madrid 4-3! 6 Ce i-a putut spune Arda Guler arbitrului Slavko Vincic după finalul nebun de la Munchen. A fost eliminat direct
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”