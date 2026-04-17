Lovitură de teatru cu două luni înainte de Campionatul Mondial! O națională și-a dat afară antrenorul

Sfârşitul unei aventuri. Tehnicianul Hervé Renard a fost demis din funcţia de selecţioner al Arabiei Saudite, anunță Le Figaro. O demitere imediată care îl va priva pe fostul selecţioner al Marocului de participarea la Cupa Mondială din 2026 din America.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Renard pleacă cu scandal

După săptămâni de tensiuni interne, Hervé Renard fusese reconfirmat în funcţia de antrenor. Vineri, el nu mai ocupă această funcţie.

„Aşa e fotbalul… Arabia Saudită s-a calificat de şapte ori la Cupa Mondială, dintre care de două ori sub conducerea mea. Şi există un singur antrenor care a reuşit atât calificarea, cât şi participarea la Cupa Mondială, şi acela sunt eu, în 2022. Măcar vom avea această mândrie”, a declarat Renard.

Totul s-a petrecut foarte repede în două săptămâni. „Voi participa la Cupa Mondială aşa cum era prevăzut”, declara el pentru Le Figaro la 3 aprilie, referindu-se la situaţia delicată din interiorul echipei. „Cei care transmit aceste mesaje în zilele meciurilor sub pretextul anonimatului sunt nişte oameni mediocri care se ascund.”