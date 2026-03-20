Lovitură grea pentru Trent Alexander-Arnold. Starul Realului, ignorat de Tuchel înainte de CM

Thomas Tuchel are o misiune considerată de mulți imposibilă: să aducă titlul mondial în Anglia. Mereu favorită, pe hârtie, însă fără triumf, Anglia a ales un german pentru marele vis.
Iar Tuchel vrea să arate că nu este loc de simpatii când vine vorba de convocări. Pentru ultimele meciuri de dinainte de Mondial, Tuchel lasă acasă mai multe nume grele. Cel mai răsunător: Trent Alexander-Arnold.
Trent, șanse mici să prindă Mondialul
Cum Tuchel a ales aproape două loturi pentru meciurile de pregătire cu Uruguay și Japonia, este greu de crezut că jucătorii care nu au prins acum lotul vor mai ajunge la Mondial.
Iar pe listă sunt nume importante, nu doar Trent: Nick Pope, Luke Shaw, Conor Gallagher, Morgan Gibbs-White, Ollie Watkins, Alex Scott, Harvey Barnes, Jarrad Branthwaite, Danny Welbeck sau Ivan Toney.
Trent a jucat doar 8 partide în acest sezon de La Liga, plus alte 6 în UEFA Champions League. A reușit doar 2 assist-uri până acum, însă în ultimele săptămâni a devenit principala soluție pentru Alvaro Arbeloa în meciurile importante.
Pe cine a convocat Tuchel
Tuchel a ales 35 de jucători pentru partidele cu Uruguay și Japonia, ultimele meciuri de pregătire înaintea Campionatul Mondial. James Garner și Jason Steele au fost convocați în premieră la naționala mare a Angliei. O altă surpriză: Dominic Calvert-Lewin, cel care vara trecută a avut probleme în a-și găsi un nou club după plecarea de la Everton, înainte să semneze cu Leeds, unde a devenit golgheter.
Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).
Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan).
Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).
Atacanți: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).
