Lovitură grea pentru Trent Alexander-Arnold. Starul Realului, ignorat de Tuchel înainte de CM

Sebastian Ujica Publicat: 20 martie 2026, 13:57

Trent Alexander-Arnold s-a accidentat în Real Madrid - Olympique Marseille 2-1 / Profimedia

Thomas Tuchel are o misiune considerată de mulți imposibilă: să aducă titlul mondial în Anglia. Mereu favorită, pe hârtie, însă fără triumf, Anglia a ales un german pentru marele vis.

Iar Tuchel vrea să arate că nu este loc de simpatii când vine vorba de convocări. Pentru ultimele meciuri de dinainte de Mondial, Tuchel lasă acasă mai multe nume grele. Cel mai răsunător: Trent Alexander-Arnold.

Trent, șanse mici să prindă Mondialul

Cum Tuchel a ales aproape două loturi pentru meciurile de pregătire cu Uruguay și Japonia, este greu de crezut că jucătorii care nu au prins acum lotul vor mai ajunge la Mondial.

Iar pe listă sunt nume importante, nu doar Trent: Nick Pope, Luke Shaw, Conor Gallagher, Morgan Gibbs-White, Ollie Watkins, Alex Scott, Harvey Barnes, Jarrad Branthwaite, Danny Welbeck sau Ivan Toney.

Trent a jucat doar 8 partide în acest sezon de La Liga, plus alte 6 în UEFA Champions League. A reușit doar 2 assist-uri până acum, însă în ultimele săptămâni a devenit principala soluție pentru Alvaro Arbeloa în meciurile importante.

Pe cine a convocat Tuchel

Tuchel a ales 35 de jucători pentru partidele cu Uruguay și Japonia, ultimele meciuri de pregătire înaintea Campionatul Mondial. James Garner și Jason Steele au fost convocați în premieră la naționala mare a Angliei. O altă surpriză: Dominic Calvert-Lewin, cel care vara trecută a avut probleme în a-și găsi un nou club după plecarea de la Everton, înainte să semneze cu Leeds, unde a devenit golgheter.

Portari: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton), James Trafford (Manchester City), Aaron Ramsdale (Newcastle United), Jason Steele (Brighton & Hove Albion).

Fundași: Dan Burn (Newcastle United), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Aston Villa), Tino Livramento (Newcastle United), Harry Maguire (Manchester United), Nico O’Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham Hotspur), John Stones (Manchester City), Fikayo Tomori (AC Milan).

Paștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasăPaștele românesc ajunge peste hotare: cât plătesc românii din diaspora pentru gustul de acasă
Mijlocași: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), James Garner (Everton), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Declan Rice (Arsenal), Morgan Rogers (Aston Villa), Adam Wharton (Crystal Palace).

Atacanți: Jarrod Bowen (West Ham United), Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Phil Foden (Manchester City), Anthony Gordon (Newcastle United), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke (Arsenal), Cole Palmer (Chelsea), Marcus Rashford (Barcelona, loan from Manchester United), Bukayo Saka (Arsenal), Dominic Solanke (Tottenham Hotspur).

Recomandări

Cine ar trebui să formeze cuplul de fundaşi centrali la naţionala României pentru meciul cu Turcia?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Observator
O femeie din Cluj a fost amendată pentru că a parcat pe trotuar, la trei ani după ce a murit
Lotul României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu l-a convocat pe atacantul-surpriză anunțat în exclusivitate de Fanatik
Fanatik.ro
Lotul României pentru barajul cu Turcia! Mircea Lucescu l-a convocat pe atacantul-surpriză anunțat în exclusivitate de Fanatik
13:53

Turcii au anunţat lotul pentru barajul cu România! Nu lipsesc starurile Arda Guler şi Kenan Yildiz
13:42

România U18 are atacant de 1,94m de la Genoa. Fernando Pellegrini alege tricolorul în dauna Italiei
12:56

Cine e Marius Coman, surpriza pregătită de Mircea Lucescu pentru barajul crucial cu Turcia
12:44

Joacă în FCSB – UTA, apoi zboară 17.000 de kilometri. Surpriză pentru un jucător din lotul lui Rădoi
12:31

BREAKING NEWSMircea Lucescu a anunţat lotul României pentru barajul crucial cu Turcia. Surprizele lui “Il Luce”
12:21

“A jucat aseară?” Dănuţ Lupu l-a făcut praf pe Cătălin Cîrjan după Dinamo – Craiova 0-1: “Fotbalist când eşti?”
Vezi toate știrile
1 Noua regulă din Champions League va fi folosită în premieră în sferturi! Barcelona e dezavantajată 2 FotoRonaldinho şi-a pierdut averea de 125 de milioane de euro! Suma infimă pe care i-au găsit-o în cont 3 Nota primită de Istvan Kovacs în AS Roma – Bologna 3-4, după ce a acordat 2 penalty-uri: “Fără dubii” 4 OFICIAL | Lovitură uriaşă pentru Real Madrid: Thibaut Courtois, OUT 5 Decizia luată de Costel Gâlcă pentru duelul CFR Cluj – Rapid, după decesul tatălui lui 6 Ilie Dumitrescu a propus un titular la naţională, după Dinamo – Craiova 0-1: “Excelent”
Citește și
Cele mai citite
Au fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan BurleanuAu fost contestate alegerile FRF și a venit decizia TAS. Ce lovitură pentru Răzvan Burleanu
Schimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPFSchimbare revoluţionară în Liga 1! Formatul campionatului ar putea fi modificat! Anunţul LPF
Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2Decizia luată de UEFA în privinţa lui Istvan Kovacs, după gafa uriaşă din Rapid – Dinamo 3-2
Valeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnavValeriu Argăseală, apariție publică rară la alegerile FRF. Cum arată acum președintele FCSB-ului, grav bolnav