Lovitură grea pentru Trent Alexander-Arnold. Starul Realului, ignorat de Tuchel înainte de CM

Thomas Tuchel are o misiune considerată de mulți imposibilă: să aducă titlul mondial în Anglia. Mereu favorită, pe hârtie, însă fără triumf, Anglia a ales un german pentru marele vis.

Iar Tuchel vrea să arate că nu este loc de simpatii când vine vorba de convocări. Pentru ultimele meciuri de dinainte de Mondial, Tuchel lasă acasă mai multe nume grele. Cel mai răsunător: Trent Alexander-Arnold.

Trent, șanse mici să prindă Mondialul

Cum Tuchel a ales aproape două loturi pentru meciurile de pregătire cu Uruguay și Japonia, este greu de crezut că jucătorii care nu au prins acum lotul vor mai ajunge la Mondial.

Iar pe listă sunt nume importante, nu doar Trent: Nick Pope, Luke Shaw, Conor Gallagher, Morgan Gibbs-White, Ollie Watkins, Alex Scott, Harvey Barnes, Jarrad Branthwaite, Danny Welbeck sau Ivan Toney.

Trent a jucat doar 8 partide în acest sezon de La Liga, plus alte 6 în UEFA Champions League. A reușit doar 2 assist-uri până acum, însă în ultimele săptămâni a devenit principala soluție pentru Alvaro Arbeloa în meciurile importante.