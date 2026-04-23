Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Lovitură mondială! Site-ul FIFA de revânzare are bilete la finala World Cup 2026 cu 2,3 milioane de dolari

Lovitură mondială! Site-ul FIFA de revânzare are bilete la finala World Cup 2026 cu 2,3 milioane de dolari

Sebastian Ujica Publicat: 23 aprilie 2026, 22:57

Comentarii
World Cup 2026 este în direct și în exclusivitate în Universul Antena / Getty Images

FIFA a scos la vânzare bilete pentru Campionatul Mondial din această vară și a pregătit și o platformă unde cei care au bilete la turneu să le poată revânza. Însă nu controlează prețul cerut de cei care postează anunțurile pe acest site.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Prețuri amețitoare la bilete pe site-ul FIFA de revânzare

Goal a analizat platforma de resale și a descoperit mai multe ciudățenii. Cel mai ciudat anunț: 4 bilete la finala de pe 19 iulie scoase la vânzare în sectorul 124, rândul 45, locurile 33-36 pentru suma de … 2,299,998.85$ fiecare!

Și alte bilete din arena din New Jersey sunt listate pentru revânzare la prețuri mari, de 207.000 de dolari sau 138.000 de dolari. Cel mai „ieftin” bilet la finală pe site-ul de revânzare are un preț de 10.923 de dolari.

Deși platforma a fost creată de FIFA, forul nu are vreo influență asupra prețurilor de pe aceasta. Însă are un comision de 15% de la cumpărator și un alt comision de 15% de la vânzător.

Reclamă
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Loading ... Loading ...
