OFICIAL | Alvaro Arbeloa, prezentat la noua echipă! Vrea să transfere un jucător de la Real Madrid

Alvaro Arbeloa, la finalul unui meci din Liga Campionilor al lui Real Madrid / Profimedia Images

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a fost prezentat oficial la Fulham. Primul transfer pe care Arbeloa vrea să-l facă la echipa engleză este un atacant al lui Real Madrid, Gonzalo Garcia (22 de ani).

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Gonzalo e cotat la 30 de milioane de euro. Arbeloa a lucrat cu el atât la Real Madrid, cât şi la echipa a doua a clubului blanco, Real Madrid Castilla.

Alvaro Arbeloa a fost prezentat la Fulham. Vrea să-l transfere la echipa engleză pe un atacant al lui Real Madrid, pe care îl cunoaşte foarte bine

Gonzalo Garcia a jucat în 30 de meciuri sezonul trecut în La Liga, marcând 6 goluri şi reuşind un assist. A avut un gol şi un assist în 2 meciuri în Cupa Regelui şi un assist în 5 meciuri în UEFA Champions League.

Garcia e una din marile speranţe ale Spaniei. A debutat în naţionala mare a ibericilor. Totodată, are 7 meciuri şi 6 goluri pentru naţionala U21 a Spaniei, 5 dintre acestea fiind marcate în preliminariile Campionatului European 2027. A reuşit şi un assist în aceste preliminarii.

Gonzalo Garcia este un produs al academiei lui Real Madrid. A mai trecut şi pe la academia clubului Mallorca. A jucat la echipele U17, U18 şi U19 ale lui Real Madrid, până să debuteze la profesionişti pentru Real Madrid Castilla. Din sezonul 2024-2025 a făcut pasul la echipa mare a Realului.