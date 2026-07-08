Home | Fotbal | Premier League | OFICIAL | Alvaro Arbeloa, prezentat la noua echipă! Vrea să transfere un jucător de la Real Madrid

OFICIAL | Alvaro Arbeloa, prezentat la noua echipă! Vrea să transfere un jucător de la Real Madrid

Bogdan Stănescu Publicat: 8 iulie 2026, 16:37

Comentarii
OFICIAL | Alvaro Arbeloa, prezentat la noua echipă! Vrea să transfere un jucător de la Real Madrid

Alvaro Arbeloa, la finalul unui meci din Liga Campionilor al lui Real Madrid / Profimedia Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Alvaro Arbeloa (43 de ani) a fost prezentat oficial la Fulham. Primul transfer pe care Arbeloa vrea să-l facă la echipa engleză este un atacant al lui Real Madrid, Gonzalo Garcia (22 de ani).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Gonzalo e cotat la 30 de milioane de euro. Arbeloa a lucrat cu el atât la Real Madrid, cât şi la echipa a doua a clubului blanco, Real Madrid Castilla.

Alvaro Arbeloa a fost prezentat la Fulham. Vrea să-l transfere la echipa engleză pe un atacant al lui Real Madrid, pe care îl cunoaşte foarte bine

Gonzalo Garcia a jucat în 30 de meciuri sezonul trecut în La Liga, marcând 6 goluri şi reuşind un assist. A avut un gol şi un assist în 2 meciuri în Cupa Regelui şi un assist în 5 meciuri în UEFA Champions League.

Garcia e una din marile speranţe ale Spaniei. A debutat în naţionala mare a ibericilor. Totodată, are 7 meciuri şi 6 goluri pentru naţionala U21 a Spaniei, 5 dintre acestea fiind marcate în preliminariile Campionatului European 2027. A reuşit şi un assist în aceste preliminarii.

Gonzalo Garcia este un produs al academiei lui Real Madrid. A mai trecut şi pe la academia clubului Mallorca. A jucat la echipele U17, U18 şi U19 ale lui Real Madrid, până să debuteze la profesionişti pentru Real Madrid Castilla. Din sezonul 2024-2025 a făcut pasul la echipa mare a Realului.

Reclamă
Reclamă

 

Un zgârie-nori de 38 de etaje, risc de prăbuşire în Manhattan. Mai multe clădiri, evacuateUn zgârie-nori de 38 de etaje, risc de prăbuşire în Manhattan. Mai multe clădiri, evacuate
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

A fost avantajată Argentina de arbitraj în meciul cu Egipt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
A scos din pământ o comoară, veche de 2.000 de ani. După 3 ani, bărbatul din Constanţa nu s-a ales cu nimic
Observator
A scos din pământ o comoară, veche de 2.000 de ani. După 3 ani, bărbatul din Constanţa nu s-a ales cu nimic
Locul special în care se relaxează Ianis Hagi. E o destinație de vacanță cu peisaje care îți taie răsuflarea
Fanatik.ro
Locul special în care se relaxează Ianis Hagi. E o destinație de vacanță cu peisaje care îți taie răsuflarea
17:25

“Doctorul e foarte ocupat”. Probleme pentru Norvegia, înaintea duelului cu Anglia. Ce se întâmplă cu vikingii
17:15

Lovitură pentru Elveția înainte de sfertul cu Argentina! Noua stea a echipei are șanse mari să rateze meciul
17:13

Prin ce a putut să treacă Istvan Kovacs ca să arbitreze la Campionatul Mondial
17:03

Alertă în Franţa, înaintea confruntării cu Maroc. Autorităţile, mobilizare uriaşă pentru evitarea haosului
17:00

Marta Kostyuk, pentru prima oară în semifinale la Wimbledon! Prima reacţie după ce a “demolat-o” pe fosta finalistă
17:00

Franţa – Maroc LIVE VIDEO (joi, 23:00, Antena 1 şi AntenaPLAY). Mbappe vs Hakimi, pentru semifinalele Campionatului Mondial
Vezi toate știrile
1 Lovitura verii în Liga 1: Benfica a pus banii pe masă și e aproape de transfer! 2 „FIFA n-are pic de rușine!” Francezii, scandalizați după ce au văzut cine arbitrează meciul cu Maroc 3 Anunț bombă făcut de Marca: FBI investighează Federația de Fotbal din Argentina 4 Cutremur în Liga 1! Damjan Djokovic, anchetat pentru blaturi la pariuri. Alte două nume mari sunt pe listă 5 “Ronaldo, nu vrem să te «omorâm», dar…”. Presa din Portugalia, reacție virulentă după eliminarea de la World Cup 6 Fotbalistul transferat recent de Dinamo, gata de plecare la o mare rivală
Citește și
Cele mai citite
Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026Decizia luată de FIFA legată de Istvan Kovacs, la Campionatul Mondial 2026
Kylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa MondialăKylian Mbappe a scris istorie! Recordul doborât de superstarul francez la Cupa Mondială
E oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea CraiovaE oficial! Fotbalist de la Benfica, transferat de Universitatea Craiova
Răzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul românRăzvan Lucescu a semnat contractul carierei! Salariu „faraonic” pentru antrenorul român