Cine are cele mai mari șanse să câștige Cupa Mondială? Supercomputerul a făcut calculele înainte de sferturi

Se cunoaște tabloul sferturilor de finală de la Cupa Mondială, un nou prilej pentru statisticienii de la Opta să ruleze simulările lor cu ajutorul unui supercomputer pentru a vedea cine are cele mai mari șanse să câștige trofeul suprem din fotbal.
Nimic nu s-a schimbat față de cum arătau procentele după încheierea fazei grupelor, iar Franța lui Didier Deschamps este în continuare văzută favorită să își adauge a treia stea pe tricoul cu cocoșul galic.
Franța, cele mai mari șanse să fie campioană monidală. Spania și Argentina o urmează
Au mai rămas doar opt naționale pe tabloul de la Cupa Mondială, iar partidele din sferturi se anunță extrem de interesante. După ce marți s-au disputat ultimele două dueluri din optimi, Argentina – Egipt 3-2 și Elveția – Columbia 0-0 (4-3 după penalty-uri), statisticienii de la Opta au vrut să afle ce șanse are fiecare țară să avanseze până în semifinale, marea finală, dar și să devină “regina” lumii.
Dacă înainte de startul turneului final, Spania era văzută favorită de către supercomputerul specialiștilor, situația s-a schimbat după cele trei meciuri din faza grupelor, când Franța a ajuns în pole-position.
Acum, după disputarea a două faze eliminatorii de la World Cup, situația nu s-a schimbat la vârful “ierarhiei”, iar tot dubla campioana mondială e văzută cu cele mai mari șanse.
Potrivit celor de la Opta, Franța are 27,3% șanse să câștige Cupa Mondială. Spania, care se află pe aceeași parte de tablou cu “Les Bleus” și care ar putea juca în fața echipei lui Deschamps în semifinale, e cotată cu a doua șansă de specialiști, având un procentaj de 21,3%.
Podiumul statisticienilor e completat de campioana mondială en-titre Argentina, care are 17,3% șanse să își apere titlul și un traseu accesibil spre semifinală, unde ar putea da peste Anglia sau Norvegia.
Ce șanse are fiecare țară rămasă în competiție la WC 2026 să câștige trofeul?
- Franța – 27,3%
- Spania – 21,3%
- Argentina – 17,3%
- Anglia – 16,5%
- Norvegia – 6,6%
- Elveția – 3,8%
- Maroc – 3,7%
- Belgia – 3,6%
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