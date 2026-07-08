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Marta Kostyuk, pentru prima oară în semifinale la Wimbledon! Prima reacţie după ce a “demolat-o” pe fosta finalistă

Bogdan Stănescu Publicat: 8 iulie 2026, 17:00

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Marta Kostyuk, pentru prima oară în semifinale la Wimbledon! Prima reacţie după ce a demolat-o pe fosta finalistă

Marta Kostyuk, la Wimbledon 2026 / Profimedia Images

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Ucraineanca Marta Kostyuk (24 de ani, locul 13 WTA) a “distrus-o” pe italianca Jasmine Paolini (30 de ani, locul 17 WTA) şi s-a calificat pentru prima oară în semifinale la Wimbledon.

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Marta Kostyuk nu mai jucase niciodată până acum pe terenul Central de la Wimbledon. A obţinut o victorie fantastică, cu 6-3, 6-2, la capătul unui meci care a durat numai o oră şi 9 minute, în care a dominat-o total pe fosta finalistă de la Roland Garros şi Wimbledon.

Marta Kostyuk s-a calificat în prima ei semifinală de la Wimbledon

După victorie, Marta Kostyuk a început să danseze, lucru pe care l-a mai făcut, recent, în timpul unui meci.

“(n.r: O performanţă extraordinară. Ai fost prima oară aici, pe Central) Da, a fost prima oară. Nici nu mă gândeam să câştig aici. Vă mulţumesc pentru toată energia pe care mi-aţi oferit-o astăzi. Sunt mulţumită şi de-abia aştept să joc semifinala”, a declarat Marta Kostyuk, pentru Eurosport, la interviul care i s-a luat imediat după victorie, pe teren.

Marta Kostyuk mai avea o singură semifinală într-un turneu de Grand Slam, la Roland Garros, disputată tot în acest an.

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Jasmine Paolini a jucat finala de la Roland Garros şi finala de la Wimbledon în 2024, pierzând în ultimul act atunci în ambele turnee de Grand Slam.

 

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