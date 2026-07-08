Alertă în Franţa, înaintea confruntării cu Maroc. Autorităţile, mobilizare uriaşă pentru evitarea haosului

Autorităţile din Franţa sunt în alertă, înaintea confruntării “de foc” cu Maroc din sferturile Campionatului Mondial. Partida se va disputa joi, de la ora 23:00, în direct pe Antena 1 şi live în AntenaPLAY.

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Francezii vor să evite haosul care s-a instalat pe străzile din Paris, după precedentul meci disputat între cele două naţionale, la Campionatul Mondial.

Alertă în Franţa, înaintea confruntării cu Maroc

Populaţia marocană din Franţa este una numeroasă. Peste un milion de marocani trăiesc în această ţară, fiind una dintre cele mai mari comunităţi străine din Europa, notează grokipedia.com. Doar în Paris locuiesc aproximativ 250.000 de marocani.

Astfel, după confruntarea dintre Franţa şi Maroc din semifinalele Campionatului Mondial din 2022, a fost un adevărat haos pe străzile din Paris, deşi peste 1000 de poliţişti au intervenit. Peste 160 de persoane au fost arestate, după ce fanii marocani au intrat într-un conflict cu poliţiştii francezi. Magazinele de lux au fost sparte, în urmă cu patru ani, iar pe bulevardul Champs Elysees, poliţia a intervenit cu gaze lacrimogene pentru a calma spiritele.

În urma incidentelor violente de atunci, autorităţile din Franţa sunt din nou în alertă înaintea confruntării de joi dintre cele două naţionale. Conform as.com, mai mult staţii de metrou din apropierea bulevardului Champs Elysees vor fi închise, în încercarea de a fi evitate grupurile violente de suporteri.