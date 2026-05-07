Scandal uriaş în Mexic! Se lasă cu excluderi din “El Tri”, înainte de Campionatul Mondial 2026

Federaţia Mexicană de Fotbal (FMF) a ameninţat cu excluderea din lotul echipei naţionale jucătorii din Liga MX care nu s-au prezentat miercuri în cantonamentul prevăzut la Ciudad de Mexico, înaintea Cupei Mondiale 2026, transmit agenţiile internaţionale de presă.

“Conform instrucţiunilor staffului tehnic, orice jucător care nu se va prezenta azi la reunire va fi exclus de la Cupa Mondială”, a transmis, miercuri dimineaţa, federaţia, într-un comunicat.

Scandal la naţionala Mexicului, înainte de Campionatul Mondial 2026

Selecţionerul Javier Aguirre a convocat 20 de jucători, toţi din campionatul naţional, pentru acest prim cantonament, care va avea loc la Centrul de Înaltă Performanţă al Federaţiei, pentru a pregăti meciurile amicale cu Ghana (22 mai), Australia (30 mai) şi Serbia (4 iunie), ultimele teste înaintea Cupei Mondiale care va fi găzduită de Mexic, SUA şi Canada în perioada 11 iunie-19 iulie.

Conform presei, doi internaţionali de la Toluca, fundaşul lateral Jesus Gallardo şi aripa Alexis Vega, au lipsit de la convocare deoarece echipa a jucat în semifinalele Cupei Campionilor CONCACAF. Returul de la Toluca a fost programat aproximativ la aceeaşi oră cu cea a reunirii lotului naţional la Ciudad de Mexico.

Absenţa jucătorilor a provocat furia echipei Chivas Guadalajara, care are cinci internaţionali la lot şi aceştia vor rata returul sfertului de finală al Ligii MX, cu Tigres, victorioasă cu 3-1 în primul meci.