Scandal uriaş în Mexic! Se lasă cu excluderi din “El Tri”, înainte de Campionatul Mondial 2026

Federaţia Mexicană de Fotbal (FMF) a ameninţat cu excluderea din lotul echipei naţionale jucătorii din Liga MX care nu s-au prezentat miercuri în cantonamentul prevăzut la Ciudad de Mexico, înaintea Cupei Mondiale 2026, transmit agenţiile internaţionale de presă.
“Conform instrucţiunilor staffului tehnic, orice jucător care nu se va prezenta azi la reunire va fi exclus de la Cupa Mondială”, a transmis, miercuri dimineaţa, federaţia, într-un comunicat.
Scandal la naţionala Mexicului, înainte de Campionatul Mondial 2026
Selecţionerul Javier Aguirre a convocat 20 de jucători, toţi din campionatul naţional, pentru acest prim cantonament, care va avea loc la Centrul de Înaltă Performanţă al Federaţiei, pentru a pregăti meciurile amicale cu Ghana (22 mai), Australia (30 mai) şi Serbia (4 iunie), ultimele teste înaintea Cupei Mondiale care va fi găzduită de Mexic, SUA şi Canada în perioada 11 iunie-19 iulie.
Conform presei, doi internaţionali de la Toluca, fundaşul lateral Jesus Gallardo şi aripa Alexis Vega, au lipsit de la convocare deoarece echipa a jucat în semifinalele Cupei Campionilor CONCACAF. Returul de la Toluca a fost programat aproximativ la aceeaşi oră cu cea a reunirii lotului naţional la Ciudad de Mexico.
Absenţa jucătorilor a provocat furia echipei Chivas Guadalajara, care are cinci internaţionali la lot şi aceştia vor rata returul sfertului de finală al Ligii MX, cu Tigres, victorioasă cu 3-1 în primul meci.
Preşedintele clubului Chivas, Amaury Vergara, le-a ordonat jucătorilor (Raul Rangel, Luis Romo, Brian Gutierrez, Roberto Alvarado şi Armando Gonzalez) să revină la Guadalajara pentru a pregăti meciul cu Tigres.
În februarie, cluburile din Liga MX au convenit să elibereze internaţionalii la finalul sezonului regulat al turneului Clausura şi după turul semifinalelor Cupei Campionilor CONCACAF. Conducerea clubului Toluca a cerut marţi FMF o dispensă pentru jucătorii săi, aprobată de federaţie, iar Amaury Vergara a apreciat acest lucru ca o încălcare a acordului din februarie.
“Acordurile sunt valabile doar când toate părţile le respectă”, a afirmat pe platforma X preşedintele lui Chivas.
Toluca s-a calificat în finala Cupei Campionilor CONCACAF, după 4-0 cu Los Angeles FC, după 1-2 în tur. În finală, Toluca va întâlni altă echipă mexicană, Tigres Monterrey, victorioasă în ambele manşe cu Nashville SC (2-0, 1-0).
Puteți urmări știrile AS.ro și pe Google News. 📰Înapoi la Homepage
- Luis Suarez s-a răzgândit şi vrea la Cupa Mondială 2026: “Am spus ceva ce nu ar fi trebuit să spun”
- Toată lumea la World Cup 2026, toată lumea în Universul Antena. Franța, sinonimă cu performanța la Cupa Mondială
- Estadio Azteca: primul stadion care găzduieşte meciul de deschidere la 3 ediţii de Cupă Mondială. Istoria unei arene legendare
- Gianni Infantino, după acuzaţiile privind preţurile biletelor la Cupa Mondială 2026: “Trebuie să luăm în considerare piaţa”
- Road to America: Poveştile celor trei naţionale gazdă de la Mondialul din 2026