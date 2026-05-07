Home | Fotbal | Liga Campionilor | Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”

Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”

Andrei Nicolae Publicat: 7 mai 2026, 13:50

Comentarii
Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: Realitatea e asta

Colaj Valentin Ceaușescu - Steaua '86 / AntenaSport + Hepta

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Anghel Iordănescu a vorbit în cadrul unui interviu despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni în 1986, iar Tata Puiu” a ajuns să discute și despre rolul pe care l-a avut Valentin Ceușescu, fiul dictatorului care a condus România în perioada comunistă. Fostul selecționer a dezvăluit că l-a perceput pe omul ajuns la 78 de ani drept un “mental coach”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, atunci când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei după loviturile de departajare. După 0-0 în primele 120 de minute, Helmut Duckadam s-a transformat în erou pentru roș-albaștri, apărând nu mai puțin de patru execuții ale catalanilor.

Ce rol a jucat Valentin Ceaușescu în succesul isoric al Stelei

În perioada anilor ’80, un personaj extrem de important care a fost alături de Steaua a fost Valentin Ceaușescu, o figură în jurul căruia au roit atât povești negative, dar și pozitive. Din a doua categorie fac parte de regulă amintirile celor de la echipa roș-albastră, cum este și cazul lui Anghel Iordănescu.

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la finala câștigată contra Barcelonei, “Tata Puiu” a vorbit într-un interviu despre performanța uriașă și a fost întrebat și despre rolul fiului lui Nicolae Ceaușescu. Iordănescu a declarat că Valentin le-a asigurat lui și colegilor săi condiții pentru a fi la cel mai înalt nivel și mai mult decât atât, a fost apropiat de fotbaliști, fiind asociat chiar cu un antrenor secund.

Fostul selecționer a infirmat zvonurile potrivit cărora Valentin Ceaușescu a avut și un alt fel de implicare la Steaua. Poveștile spun că roș-albaștrii, avându-l pe fiul liderului României socialiste în spate, era avantajată de arbitri la meciuri.

Reclamă
Reclamă

(n.r. Ce rol avea să joace Valentin Ceaușescu?) A fost tot timpul alături de noi, încă de la numirea domnului Jenei. S-au spus foarte multe lucruri despre Valentin Ceaușescu. Realitatea e că a avut un rol extrem de important, dar nu în sensul care crede lumea, ci prin prisma faptului că s-a ocupat să ne asigure toate condițiile pentru performanță.

Era apropiat de jucători, cu mare parte dintre ei legase relații de prietenie. Și a fost în permanență omul care a crezut că această echipă poate face o performanță istorică. Dacă vreți, a fost un alt antrenor secund, care pregătea echipa din punct de vedere mental. Un mental coach“, a spus Anghel Iordănescu într-un interviu pentru gsp.ro.

Calcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritarCalcule în PNL. Bolojan ar avea nevoie de voturile suveraniștilor ca să treacă un Guvern minoritar
Reclamă

Puteți urmări știrile AS.ro și pe Google News. 📰

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va câştiga finala Ligii Campionilor în acest sezon?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Observator
Tiktoker din Dâmboviţa care poza în salvator pentru bătrâni, suspectat de o escrocherie cu "cazări fantomă"
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
Fanatik.ro
Cristi Chivu a dat lovitura la Inter: 3 milioane de euro în cont!
14:03

“În altă ţară ai fi bătut măr”. Un fost căpitan de la Barcelona, suspendat după un scandal cu arbitri
13:58

Marcus Rashford nu mai e dorit la Manchester United! Barcelona are însă concurenţă tot din Premier League
13:41

6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY, în acest weekend. Programul complet
13:38

Dumitru Dragomir a numit antrenorul perfect pentru FCSB: “Gigi Becali plăteşte bine”
13:25

Cristi Chivu, întâlnire cu șefii lui Inter pentru prelungirea contractului! Când are loc momentul mult așteptat
13:17

Scandal uriaş în Mexic! Se lasă cu excluderi din “El Tri”, înainte de Campionatul Mondial 2026
Vezi toate știrile
1 Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan 2 Adrian Mutu, şocat de ce a putut spune Giovanni Becali: “Nu cred! Înseamnă că a îmbătrânit şi el” 3 Gigi Becali s-a răzgândit! Jucătorul rămâne la FCSB, după ce a fost dat ca și plecat: “Nu se pune problema” 4 Gigi Becali, victorie în procesul cu Steaua şi Florin Talpan. Suma uriaşă pe care nu o va mai plăti: “S-a terminat” 5 “Plec cu el să căutăm jucători” Anunţul lui Mihai Stoica despre antrenorul care a luat două titluri la rând cu FCSB! 6 Situația a scăpat de sub control la Real Madrid! Doi jucători s-au luat la bătaie la ultimul antrenament
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1
Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”Cristiano Bergodi: “Nu vreau să ia eventul Cristi Chivu”
Decizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSBDecizia luată de Adrian Șut, după ce Gigi Becali a anunțat că vrea să-l readucă la FCSB