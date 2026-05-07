Cum a ajutat-o Valentin Ceaușescu pe Steaua să câștige Cupa Campionilor? Anghel Iordănescu: “Realitatea e asta”

Anghel Iordănescu a vorbit în cadrul unui interviu despre cucerirea Cupei Campionilor Europeni în 1986, iar Tata Puiu” a ajuns să discute și despre rolul pe care l-a avut Valentin Ceușescu, fiul dictatorului care a condus România în perioada comunistă. Fostul selecționer a dezvăluit că l-a perceput pe omul ajuns la 78 de ani drept un “mental coach”.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Astăzi se împlinesc 40 de ani de la cea mai mare performanță din istoria fotbalului românesc, atunci când Steaua câștiga Cupa Campionilor Europeni contra Barcelonei după loviturile de departajare. După 0-0 în primele 120 de minute, Helmut Duckadam s-a transformat în erou pentru roș-albaștri, apărând nu mai puțin de patru execuții ale catalanilor.

Ce rol a jucat Valentin Ceaușescu în succesul isoric al Stelei

În perioada anilor ’80, un personaj extrem de important care a fost alături de Steaua a fost Valentin Ceaușescu, o figură în jurul căruia au roit atât povești negative, dar și pozitive. Din a doua categorie fac parte de regulă amintirile celor de la echipa roș-albastră, cum este și cazul lui Anghel Iordănescu.

Cu ocazia aniversării a 40 de ani de la finala câștigată contra Barcelonei, “Tata Puiu” a vorbit într-un interviu despre performanța uriașă și a fost întrebat și despre rolul fiului lui Nicolae Ceaușescu. Iordănescu a declarat că Valentin le-a asigurat lui și colegilor săi condiții pentru a fi la cel mai înalt nivel și mai mult decât atât, a fost apropiat de fotbaliști, fiind asociat chiar cu un antrenor secund.

Fostul selecționer a infirmat zvonurile potrivit cărora Valentin Ceaușescu a avut și un alt fel de implicare la Steaua. Poveștile spun că roș-albaștrii, avându-l pe fiul liderului României socialiste în spate, era avantajată de arbitri la meciuri.