Cristi Chivu, întâlnire cu șefii lui Inter pentru prelungirea contractului! Când are loc momentul mult așteptat

Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia alături de Inter și un lucru este cert: antrenorul român va primi prelungire a de contract despre care presa din “cizmă” vorbea deja de câteva luni. Întâlnirea cu șefii lui Inter, în frunte cu președintele Giuseppe Marotta, va avea loc după finala Cupei Italiei, când “nerazzurrii” o vor întâlni pe Lazio cu șansa să facă eventul.

Chivu a venit în vara anului trecut la Inter și a semnat un contract valabil până în 2027, însă înțelegerea urmează să fie prelungită până în 2028, cu posibilitatea de a semna și pentru sezonul 2028/29. Momentan, antrenorul român nu a dat cu subsemnatul pe vreun document, asta pentru că până în weekend-ul trecut, formația de pe Meazza încă nu câștigase matematic titlul.

Chivu va primi 3 milioane de euro pe noul contract

Acum, cu al 21-lea Scudetto în palmares, lucrurile s-au liniștit în vestiarul “nerazzurrilor”, iar “Beppe” Marotta a declarat după meciul cu Parma, cel care le-a adus campionatul, că antrenorul român va sta mult timp în Serie A. Totuși, Inter mai are o provocare în față, finala Cupei Italiei de pe 13 mai contra lui Lazio.

De aceea, conducerea clubului încă nu a demarat negocierile alături de Chivu pentru noul contract. Potrivit tuttomercatoweb.com, care citează Gazzetta dello Sport, cele două tabere vor fi față în față după ultimul act de pe Stadio Olimpico, o dată concretă nefiind cunoscută.

De asemenea, Chivu va mai avea o treabă de rezolvat după partida de la Roma. Antrenorul din Reșița își dorește să folosească în ultimele trei meciuri din campionat jucători de la U-23 pe care să îi evalueze, astfel încât să își dea seama dacă poate să îi promoveze la echipa mare din stagiunea viitoare.