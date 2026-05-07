Dumitru Dragomir a numit antrenorul perfect pentru FCSB: “Gigi Becali plăteşte bine”

Dumitru Dragomir, fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, este de părere că Elias Charalambous este antrenorul ideal pentru formaţia roş-albastră. Antrenorul cipriot a plecat de la echipă la finalul sezonului regulat, după ce a ratat calificarea în play-off.

Charalambous a câştigat însă şi două titluri alături de FCSB în Liga 1 şi a ajuns până în optimile Europa League în 2025. Din acest motiv, cipriotul a fost primul antrenor care a fost sunat de Mihai Stoica, după ce Mirel Rădoi a plecat la Gaziantep.

Dumitru Dragomir este convins că Charalambous ar trebui să se întoarcă la FCSB şi susţine că şi Mihai Pintilii ar trebui readus la echipă. Unul dintre motivele invocate de Dragomir pentru ca cei doi să revină sunt salariile plătite de Gigi Becali. În ciuda faptului că este un patron cu care se lucrează greu, acesta oferă salarii mari.

“(n.r. – Pe cine vezi antrenor la FCSB?) Pe Charalambous ăsta, da. Dacă aș fi în locul lui (n.r. – Gigi Becali), l-aș întoarce și pe Pintilii. Eu vă spun, e greu de lucrat cu Gigi Becali, dar Gigi Becali plătește bine. Uitați-vă ce salarii dă Gigi Becali. El și Șucu dau cele mai mari salarii din țară la fotbal. După aia vin Craiova și restul”, a declarat Dumitru Dragomir, potrivit fanatik.ro.