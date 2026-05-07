6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY, în acest weekend. Programul complet

6 Hours of Spa-Francorchamps reprezintă a doua etapă din FIA World Endurance Championship 2026. Runda din Belgia se va desfăşura în acest weekend şi va fi live în AntenaPLAY.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

În AntenaPLAY, poţi urmări pe 8 mai al treilea antrenament, cu începere de la ora 11:10. De asemenea, calificările vor avea loc tot vineri, de la ora 15:30. Marea cursă va începe sămbătă, 9 mai, de la ora 15:00.

6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY

2026 este al 14-lea sezon al Campionatului Mondial de Anduranţă, întrecere organizată de FIA. La start, se vor afla nume mari precum Aston Martin THOR Team, Toyota Racing, BMW M Team, Ferrari sau Peugeot.

România are şi ea un reprezentant la 6 Hours of Spa-Francorchamps! Răzvan Umbrărescu va participa la categoria LMGT3, fiind pilotul celor de la Akkodis ASP Team.

Spectacolul auto va avea loc pe The Circuit de Spa-Francorchamps, care are o lungime de puţin peste 7 kilometri şi care este şi casa Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei. Circuitul are o istorie de 104 ani, fiind deschis în august 1921.