6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY, în acest weekend. Programul complet

6 Hours of Spa-Francorchamps reprezintă a doua etapă din FIA World Endurance Championship 2026. Runda din Belgia se va desfăşura în acest weekend şi va fi live în AntenaPLAY.
În AntenaPLAY, poţi urmări pe 8 mai al treilea antrenament, cu începere de la ora 11:10. De asemenea, calificările vor avea loc tot vineri, de la ora 15:30. Marea cursă va începe sămbătă, 9 mai, de la ora 15:00.
6 Hours of Spa-Francorchamps e live în AntenaPLAY
2026 este al 14-lea sezon al Campionatului Mondial de Anduranţă, întrecere organizată de FIA. La start, se vor afla nume mari precum Aston Martin THOR Team, Toyota Racing, BMW M Team, Ferrari sau Peugeot.
România are şi ea un reprezentant la 6 Hours of Spa-Francorchamps! Răzvan Umbrărescu va participa la categoria LMGT3, fiind pilotul celor de la Akkodis ASP Team.
Spectacolul auto va avea loc pe The Circuit de Spa-Francorchamps, care are o lungime de puţin peste 7 kilometri şi care este şi casa Marelui Premiu de Formula 1 al Belgiei. Circuitul are o istorie de 104 ani, fiind deschis în august 1921.
