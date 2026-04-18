Meciul în care România, cu 90.000 de fani și Lucescu căpitan, s-a calificat la Cupa Mondială după 32 de ani

Eliminată la baraj de Turcia, România a ratat calificarea la Mondialul din această vară, unde vor participa 48 de echipe, și lipsește de la cel mai important turneu al planetei din 1998. „Tricolorii” au traversat însă și vremuri mai bune, în diverse perioade ale istoriei.
În 1970, la memorabilul Mondial din Mexic, România se regăsea între primele 16 echipe naționale din lume, după o campanie de calificare complicată, încheiată cu un meci istoric la București, pe Stadionul 23 August.
Drumul spre Mexic 1970: start modest, final istoric
Pe 16 noiembrie 1969, România lui Angelo Niculescu primea acasă Grecia și avea nevoie de un egal pentru a obține biletul spre Mexic. Era ultima rundă din grupa 1 preliminară din Europa, o campanie pe care „tricolorii”, cu Mircea Lucescu, la doar 24 de ani, căpitan, o porniseră slab. Un 0-3 fără speranțe la Lisabona, cu Portugalia, rezultat care diminua serios șansele de calificare într-o grupă de patru echipe, din care mai făceau parte Elveția și Grecia.
Dar România s-a repliat la timp după eșecul sever din Portugalia. Cu o generație extraordinară, din care au făcut parte nume ca Dumitrache, Cornel Dinu, Radu Nunweiller, Dobrin sau Dembrovschi, ai noștri au învins Elveția de două ori, au îngenuncheat Portugalia la București și-au smuls un egal la Pireu. Astfel că, la mijloc de noiembrie din 1969, au ajuns în postura în care le era suficient să nu piardă cu Grecia pentru a trece oceanul spre Mexic.
90.000 de fani veniți să vadă calificarea României
Datele oficiale arată că pe arena 23 August au venit circa 62.500 de spectatori, dar se pare că au fost mult mai mulți de atât. Aproximativ 90.000 de români, mulți dintre ei intrați fără bilet, în speranța că vor fi martori la prima calificare postbelică a naționalei la un Campionat Mondial.
Meciul n-a fost ușor, mai ales că ai noștri erau tensionați în fața întâlnirii cu istoria. Grecia avea o echipă solidă, iar „Generalul” Mimis Domazos, mijlocaș ofensiv la Panathinaikos, ieșea în evidență. Emerich Dembrovschi, cu capul, în minutul 36, a deschis scorul, dar emoțiile au continuat. Chiar Domazos a egalat, imediat după pauză, cu un șut perfect din afara careului. Finalul a fost dramatic, cu Grecia atacând în valuri în căutarea golului izbăvitor, dar România a rezistat. 1-1 și calificare la Mondial după 32 de ani de pauză.
Partidul Comunist s-a răzgândit în privința primelor
Ca primă pentru succesul care punea România pe hartă, Partidul Comunist le-a promis jucătorilor 10.000 de lei și aprobări pentru autoturisme Dacia, după cum povestea Cornel Dinu, peste ani, în Fanatik. Numai că, supărați pentru că fotbaliștii nu au mulțumit în mod expres partidului, comuniștii s-au răzgândit a doua zi!
„Când ne-am dus acolo, cel care regiza spectacolul, un prieten, mi-a spus: ‘Îmi pare rău, dar s-a anulat spectacolul! S-a supărat conducerea partidului că niciunul dintre cei care erau acolo nu au mulţumit partidului’. Aşa era moda. Ne-au tăiat tot. Nici spectacol, nici bani, nici Dacie. Ne-a dat o simplă primă, legală, de câştigare a unui meci internaţional, de 3000 de lei. A fost prima dată când a apărut şi în sport această idee că trebuie să mulţumeşti partidului pentru condiţiile create”, a explicat Dinu.
● România a jucat în Grupa 3 a Mondialului din Mexic, împotriva Braziliei, Angliei și Cehoslovaciei. A pierdut cu primele două (2-3, respectiv 0-1) și a învins Cehoslovacia (2-1).
● La revenirea din Mexic, Partidul Comunist s-a răzgândit din nou în privința primelor, iar jucătorii echipei naționale au primit cei 10.000 de lei și permisiunea pentru a-și cumpăra câte o Dacie.
România – Grecia 1-1
România: Necula Răducanu – Lajos Sătmăreanu, Bujor Hălmăgeanu, Dan Coe, Augustin Deleanu – Cornel Dinu, Radu Nunweiller – Emerich Dembrovschi, Dobrin (’80 Vasile Gergely), Dumitrache, Mircea Lucescu (c)
Antrenor: Angelo Niculescu
Grecia: Oikonomopoulos – Dimitriou, Kamaras, Gaitatzis, Spiridon – Haitas, Domazos, Eleftherakis – Sideris (c) (’73 Dedes), Papaioannou, Koudas (’46 Botinos)
Antrenor: Lakis Petropoulos
● World Cup 2026 va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie şi va fi transmis exclusiv în Universul Antena.
