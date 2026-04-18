Meciul în care România, cu 90.000 de fani și Lucescu căpitan, s-a calificat la Cupa Mondială după 32 de ani

Eliminată la baraj de Turcia, România a ratat calificarea la Mondialul din această vară, unde vor participa 48 de echipe, și lipsește de la cel mai important turneu al planetei din 1998. „Tricolorii” au traversat însă și vremuri mai bune, în diverse perioade ale istoriei.

În 1970, la memorabilul Mondial din Mexic, România se regăsea între primele 16 echipe naționale din lume, după o campanie de calificare complicată, încheiată cu un meci istoric la București, pe Stadionul 23 August.

Drumul spre Mexic 1970: start modest, final istoric

Pe 16 noiembrie 1969, România lui Angelo Niculescu primea acasă Grecia și avea nevoie de un egal pentru a obține biletul spre Mexic. Era ultima rundă din grupa 1 preliminară din Europa, o campanie pe care „tricolorii”, cu Mircea Lucescu, la doar 24 de ani, căpitan, o porniseră slab. Un 0-3 fără speranțe la Lisabona, cu Portugalia, rezultat care diminua serios șansele de calificare într-o grupă de patru echipe, din care mai făceau parte Elveția și Grecia.

Dar România s-a repliat la timp după eșecul sever din Portugalia. Cu o generație extraordinară, din care au făcut parte nume ca Dumitrache, Cornel Dinu, Radu Nunweiller, Dobrin sau Dembrovschi, ai noștri au învins Elveția de două ori, au îngenuncheat Portugalia la București și-au smuls un egal la Pireu. Astfel că, la mijloc de noiembrie din 1969, au ajuns în postura în care le era suficient să nu piardă cu Grecia pentru a trece oceanul spre Mexic.

90.000 de fani veniți să vadă calificarea României

Datele oficiale arată că pe arena 23 August au venit circa 62.500 de spectatori, dar se pare că au fost mult mai mulți de atât. Aproximativ 90.000 de români, mulți dintre ei intrați fără bilet, în speranța că vor fi martori la prima calificare postbelică a naționalei la un Campionat Mondial.