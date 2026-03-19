Mesajul antrenorului Craiovei, Filipe Coelho, pentru România înaintea barajului tricolorilor cu Turcia!

Bogdan Stănescu Publicat: 19 martie 2026, 23:15

Filipe Coelho şi Zeljko Kopic se îmbrăţişează după Dinamo - Craiova 0-1 / Sport Pictures

Antrenorul Universităţii Craiova, Filipe Coelho (45 de ani) le ţine pumnii tricolorilor lui Mircea Lucescu (80 de ani), să reuşească să se califice la Mondialul din 2026.

România va întâlni Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Dacă tricolorii vor învinge Turcia, se vor lupta cu învingătoarea duelului Slovacia – Kosovo pentru un loc la Mondialul din America. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Filipe Coelho, cu gândul la tricolorii lui Mircea Lucescu înaintea barajului Turcia – România

“Sunt 3 puncte în faţa unei echipe bune, cu două momente diferite pe parcursul partidei, până şi după eliminare. A fost diferit, dar cred că este un rezultat corect. Nu am oferti şanse deosebite adversarului.

(n.r: Cât de greu a fost după eliminare? A fost şi schimbarea portarului la pauză) A fost un lucru pe care l-am pregătit la antrenamente. Câteodată se poate întâmpla aşa ceva. Am încercat să inoculez jucătorilor ideea că putem juca şi în inferioritate numerică. Lucrăm aceste lucrui la antrenamente pentru că este parte din fotbal. Bineînţeles că este diferit dacă avem nevoie să înscriem sau nu. Cred că ne-am descurcat foarte bine. Am avut un control, inclusiv emoţional, pe parcursul meciului.

(n.r: Cât de serioasă e accidentarea lui Isenko?) Nu ştiu, vom vedea.

Toate victoriile sunt importante. Cred că e important să ne păstrăm echilibrul. Nu considerăm că suntem o echipă slabă atunci când pierdem sau că suntem cei mai buni când câştigăm. Toate punctele vor fi dificil de obţinut, mai sunt opt meciuri, e timpul să ne odihnim puţin.

Cred că am luptat bine, corect, conform regulilor. În repriza a doua ştiam că vor construi cu fundaşii centrali, fără mare presiune. Jucătorii s-au achitat foarte bine de sarcini.

(n.r. Creţu a fost avertizat pe bancă) Nu mi s-a părut ceva ieşit din comun, fiecare echipă îşi doreşte să câştige.

Vreau să mai spun un lucru important. Îi doresc echipei naţionale tot binele. Sper că vom putea fi foarte mândri că echipa naţională (n.r.: a României) va fi la Cupa Mondială”, a declarat Filipe Coelho, pentru digisport.ro, după Dinamo – Craiova 0-1.

Dinamo – Universitatea Craiova 0-1

Formaţia Universitatea Craiova a învins, joi, în deplasare, cu scorul de 1-0, echipa Dinamo, în etapa a doua din play-off-ul Ligii 1. Craiovenii au evoluat cu un jucător mai puţin toată repriza secundă, după eliminarea lui Nicuşor Bancu.

Unicul gol al meciului a fost marcat de Etim, în minutul 45+2. În minutul 42 a avut loc o altercaţie generală între cele două echipe. Kennedy Boateng l-a lovit cu genunchiul în cap pe Etim, după ce nigerianul căzuse, şi a urmat un meleu chiar lângă băncile de rezerve. Daniel Tudor, antrenorul cu portarii de la Craiova, a fost trimis în tribune. Boateng a văzut „galben”, la fel şi Alexandru Creţu, rezerva oltenilor.

În minutul 45+6, căpitanul craiovean Nicuşor Bancu a văzut „roşu” direct, după ce l-a călcat pe Maxime Sivis. Dinamo a ajuns la 5 înfrângeri la rând în Liga 1, fiind “lanterna” play-off-ului.

