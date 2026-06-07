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Mesajul clar pentru naționala Spaniei înainte de Mondial! Barca pune condiții ca să-l lase pe Lamine Yamal să joace

Sebastian Ujica Publicat: 7 iunie 2026, 18:23

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Mesajul clar pentru naționala Spaniei înainte de Mondial! Barca pune condiții ca să-l lase pe Lamine Yamal să joace

Lamine Yamal, accidentat în Barcelona - Celta Vigo/ Profimedia

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FC Barcelona monitorizează cu mare atenție situația lui Lamina Yamal și starea sa medicală pentru a se asigura că tratamentul primit de starul echipei este cel adecvat. Conform AS, Barcelona și-a dat acordul pentru următorii pași în vederea recuperării.

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World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Yamal, gata pentru primul meci de la Mondial

Lamine Yamal s-a accidentat în aprilie și a ratat finalul de sezon pentru Barcelona și nu a fost folosit de selecționerul De la Fuente în partida amicală cu Irak. Cele 6 săptămâni estimate pentru recuperare s-au încheiat și, dacă nu există vreo problemă nouă, Yamal va putea juca în prima partida contra Insulelor Capului Verde.

Barca a primit constant informații cu privire la recuperarea lui Yamal de la fizioterapeutul Fernando Galan, care este parte din echipa medicală a naționalei Spaniei însă colaborează și cu Barcelona, iar acum este intermediar între echipele medicale ale Barcelonei și naționalei Spaniei.

Mesajulor celor de la Barcelona: Yamal să nu fie forțat și să joace cel mult ultimele 15 minute în primul meci și apoi maxim 60 de minute cu Arabia Saudită. Abia la ultimul meci din grupă, cu Uruguay, Yamal ar fi pregătit să fie titular în opinia celor de la Barcelona.

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Campioana Europei își va începe campania la Atlanta, pe 15 iunie, împotriva Capului Verde, apoi va înfrunta Arabia Saudită în același oraș, pe 21 iunie. Al treilea meci, împotriva Uruguayului, va avea loc la Guadalajara, în Mexic, pe 27 iunie.

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