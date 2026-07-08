Messi, Mbappe, Haaland şi Kane luptă pentru Gheata de Aur a Campionatului Mondial. Cum arată clasamentul după optimi

Clasamentul marcatorilor la Cupa Mondială de fotbal din Statele Unite, Mexic şi Canada (11 iunie-19 iulie), după meciurile de marţi, ultimele din optimile de finală.

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În faza optimilor de finală, Lionel Messi, Kylian Mbappe şi Harry Kane au marcat câte un gol, în timp ce Erling Haaland şi-a trecut în cont o dublă de senzaţie contra Braziliei

Cum arată clasamentul golgheterilor Campionatului Mondial după optimi