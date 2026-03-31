Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat. Scandal de proporţii înaintea finalei pentru World Cup 2026

Un militar italian a fost arestat de forţele de securitate bosniace pentru că i-a filmat la antrenament pe jucătorii selecţionatei de fotbal a Bosniei-Herţegovina, adversarii echipei Italiei în finala play-off-ului european pentru pentru un bilet la Cupa Mondială 2026, programat marţi, informează cotidianul L’Equipe.
După ce a ratat ultimele două turnee finale ale Cupei Mondiale, Italia se află sub presiune cu doar câteva ore înainte de finala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada) împotriva Bosniei-Herţegovinei (21:45).
Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat
Potrivit site-ului SportSports.ba, un bărbat a fost arestat în timpul unei sesiuni de pregătire. După cele cincisprezece minute în care antrenamentul a fost deschis presei, acesta a rămas o parte şi din sesiunea cu uşile închise şi a fost surprins filmând cu telefonul.
Persoana în cauză este un soldat italian din cadrul EUFOR (forţa Uniunii Europene), cu baza în Butmir, lângă centrul de antrenament al echipei naţionale a Bosniei.
Potrivit presei locale, Federaţia bosniacă de fotbal a depus o plângere oficială autorităţii militare responsabile de securitatea din Balcani.
La rândul ei, Federaţia italiană de fotbal susţine că bărbatul a acţionat singur, fără ordine.
“Squadra Azzurra” nu a mai participat la o Cupă Mondială din 2014 şi nu a mai trecut de faza grupelor din 2006, anul în care a cucerit al patrulea titlu mondial din istoria sa. La ediţia din 2018 şi 2022, italienii au pierdut meciurile din play-off în faţa Suediei, respectiv a Macedoniei de Nord, nereuşind să se califice la turneul final.
- Bosnia – Italia şi Kosovo – Turcia LIVE SCORE (21:45). Finalele barajului de calificare la World Cup 2026. Programul complet
- Bătălia istorică pentru al 48-lea loc la Cupa Mondială: meciul care poate schimba o națiune și „percepția Vestului”
- Gianni Infantino, anunţ despre participarea Iranului la World Cup 2026: “Nu există un plan B, C sau D”
- Carlo Ancelotti ştie cum poate câştiga Brazilia World Cup 2026: “Avem asta”
- Un nou scandal înainte de Bosnia – Italia! Squadra Azzurra, acuzată de spionaj