Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat. Scandal de proporţii înaintea finalei pentru World Cup 2026

Un militar italian a fost arestat de forţele de securitate bosniace pentru că i-a filmat la antrenament pe jucătorii selecţionatei de fotbal a Bosniei-Herţegovina, adversarii echipei Italiei în finala play-off-ului european pentru pentru un bilet la Cupa Mondială 2026, programat marţi, informează cotidianul L’Equipe.

După ce a ratat ultimele două turnee finale ale Cupei Mondiale, Italia se află sub presiune cu doar câteva ore înainte de finala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada) împotriva Bosniei-Herţegovinei (21:45).

Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat

Potrivit site-ului SportSports.ba, un bărbat a fost arestat în timpul unei sesiuni de pregătire. După cele cincisprezece minute în care antrenamentul a fost deschis presei, acesta a rămas o parte şi din sesiunea cu uşile închise şi a fost surprins filmând cu telefonul.

Persoana în cauză este un soldat italian din cadrul EUFOR (forţa Uniunii Europene), cu baza în Butmir, lângă centrul de antrenament al echipei naţionale a Bosniei.