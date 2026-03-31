Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat. Scandal de proporţii înaintea finalei pentru World Cup 2026

Militarul italian acuzat că i-a spionat pe bosniaci a fost arestat. Scandal de proporţii înaintea finalei pentru World Cup 2026

Viviana Moraru Publicat: 31 martie 2026, 14:26

Comentarii
Jucătorii Bosniei, bucurie în timpul unui meci/ Profimedia

Un militar italian a fost arestat de forţele de securitate bosniace pentru că i-a filmat la antrenament pe jucătorii selecţionatei de fotbal a Bosniei-Herţegovina, adversarii echipei Italiei în finala play-off-ului european pentru pentru un bilet la Cupa Mondială 2026, programat marţi, informează cotidianul L’Equipe.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După ce a ratat ultimele două turnee finale ale Cupei Mondiale, Italia se află sub presiune cu doar câteva ore înainte de finala play-off-ului de calificare la Cupa Mondială (11 iunie – 19 iulie în Statele Unite, Mexic şi Canada) împotriva Bosniei-Herţegovinei (21:45).

Potrivit site-ului SportSports.ba, un bărbat a fost arestat în timpul unei sesiuni de pregătire. După cele cincisprezece minute în care antrenamentul a fost deschis presei, acesta a rămas o parte şi din sesiunea cu uşile închise şi a fost surprins filmând cu telefonul.

Persoana în cauză este un soldat italian din cadrul EUFOR (forţa Uniunii Europene), cu baza în Butmir, lângă centrul de antrenament al echipei naţionale a Bosniei.

Reclamă
Reclamă

Potrivit presei locale, Federaţia bosniacă de fotbal a depus o plângere oficială autorităţii militare responsabile de securitatea din Balcani.

La rândul ei, Federaţia italiană de fotbal susţine că bărbatul a acţionat singur, fără ordine.

“Squadra Azzurra” nu a mai participat la o Cupă Mondială din 2014 şi nu a mai trecut de faza grupelor din 2006, anul în care a cucerit al patrulea titlu mondial din istoria sa. La ediţia din 2018 şi 2022, italienii au pierdut meciurile din play-off în faţa Suediei, respectiv a Macedoniei de Nord, nereuşind să se califice la turneul final.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
