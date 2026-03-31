Un nou scandal înainte de Bosnia – Italia! Squadra Azzurra, acuzată de spionaj

Un soldat italian a fost surprins luni filmând un antrenament cu uşile închise al echipei Bosniei şi Herţegovinei, înaintea finalei barajului pentru World Cup 2026
Bosniacii au acuzat imediat spionajul şi au anunţat că vor depune plângere. În schimb, mass-media italiană prezintă o versiune cu totul diferită a faptelor.
Italia, acuzată de spionaj înaintea barajului cu Bosnia
Potrivit Sport Sport, un soldat italian din cadrul EUFOR (forţa Uniunii Europene) a filmat o bună parte a antrenamentului cu telefonul mobil, după cele 15 minute deschise presei. Într-o fotografie larg difuzată, se vede clar un bărbat îmbrăcat în uniformă militară, stând în picioare în spatele barierelor şi al sârmei ghimpată.
Mass-media bosniacă precizează că echipa lui Sergej Barbarez a observat în cele din urmă prezenţa acestui soldat şi i-a cerut să părăsească locul. Federaţia intenţionează chiar să depună o plângere la misiunea EUFOR din Bosnia-Herţegovina. „Apariţia unui soldat al EUFOR cu un telefon în mână a fost interpretată ca o încercare directă a italienilor de a obţine detalii despre soluţiile tactice şi posibila componenţă a echipei”, adaugă Sport Sport.
🚨💣 SHOCKING SPY SCANDAL 😳🇧🇦🇮🇹
Bosnia have revealed an Italian “UN spy” disguised as a European Union soldier was caught filming their tactical training session — just hours before their crucial World Cup playoff!
Bosnia’s coaching staff spotted the man in a military jacket… pic.twitter.com/2BF3fnbKNH
— Topskills Sports UK (@topskillsportuk) March 30, 2026
Din partea italiană, interpretarea este cu totul diferită. Potrivit Corriere dello Sport, acest spion nu prea discret nu era de fapt decât un soldat curios, aflat în misiune în Bosnia-Herţegovina în cadrul operaţiunii Althea. Prezenţa sa s-ar explica prin proximitatea bazei de comandă a EUFOR din regiune faţă de centrul de antrenament de la Butmir. La fel ca cea a unui cartier general al NATO unde sunt staţionaţi carabinierii italieni. Informaţii confirmate de surse din cadrul Ministerului Apărării italiene către presa transalpină.
Polemica nu va înceta să se amplifice pe tot parcursul zilei de marţi, până la mult aşteptatul meci din stadionul atipic de la Zenica. Sărbătorind cu puţin prea mult entuziasm în faţa camerelor de televiziune calificarea Bosniei în detrimentul Ţării Galilor la loviturile de departajare (1-1, 4-2 la lovituri de departajare) joi seara, Federico Dimarco, Sandro Tonali şi câţiva coechipieri au stârnit deja polemica şi i-au iritat pe viitorii lor adversari şi pe suporterii acestora.
