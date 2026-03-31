Un nou scandal înainte de Bosnia – Italia! Squadra Azzurra, acuzată de spionaj

Un soldat italian a fost surprins luni filmând un antrenament cu uşile închise al echipei Bosniei şi Herţegovinei, înaintea finalei barajului pentru World Cup 2026

Bosniacii au acuzat imediat spionajul şi au anunţat că vor depune plângere. În schimb, mass-media italiană prezintă o versiune cu totul diferită a faptelor.

Potrivit Sport Sport, un soldat italian din cadrul EUFOR (forţa Uniunii Europene) a filmat o bună parte a antrenamentului cu telefonul mobil, după cele 15 minute deschise presei. Într-o fotografie larg difuzată, se vede clar un bărbat îmbrăcat în uniformă militară, stând în picioare în spatele barierelor şi al sârmei ghimpată.

Mass-media bosniacă precizează că echipa lui Sergej Barbarez a observat în cele din urmă prezenţa acestui soldat şi i-a cerut să părăsească locul. Federaţia intenţionează chiar să depună o plângere la misiunea EUFOR din Bosnia-Herţegovina. „Apariţia unui soldat al EUFOR cu un telefon în mână a fost interpretată ca o încercare directă a italienilor de a obţine detalii despre soluţiile tactice şi posibila componenţă a echipei”, adaugă Sport Sport.

Bosnia have revealed an Italian “UN spy” disguised as a European Union soldier was caught filming their tactical training session — just hours before their crucial World Cup playoff!

