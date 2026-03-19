Home | Fotbal | Echipa naţională | Programul României pentru barajul cu Turcia. Când se reunesc “tricolorii” şi când pleacă la Istanbul

Viviana Moraru Publicat: 19 martie 2026, 13:36

Comentarii
Mircea Lucescu, în timpul unui antrenament la naţională/ Sport Pictures

FRF a publicat programul României înaintea barajului cu Turcia. Naţionala se pregăteşte de semifinala “de foc” a barajului pentru calificarea la World Cup 2026, meciul de la Istanbul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a cerut ca meciurile din a doua etapă de play-off să se dispute începând cu ziua de joi, pentru a avea cât mai repede jucătorii care vor fi convocaţi sub comanda sa.

“Tricolorii” se vor reuni astfel sâmbătă, pe 21 martie, în baza de la Mogoşoaia. Miercuri, naţionala lui Mircea Lucescu va pleca spre Istnabul, cu o zi înaintea meciului cu Turcia.

România va susţine un singur antrenament în Turcia, în seara de dinaintea partidei. O parte dintre “tricolorii” care au mari şanse să fie convocaţi, anume Andrei Raţiu, Ionuţ Radu, Dennis Man sau Răzvan Marin, vor sosi în cantonament luni, dat fiind faptul că au meciuri duminică, la echipele de club.

Echipa națională a României va evolua în play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial. Semfinala e programată la Istanbul. Tricolorii se vor reuni la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia sâmbătă, 21 martie, la ora 12:00.

Reclamă
Reclamă

Se vor pregăti în cantonamentul echipei naționale până miercuri, 25 martie, când e programată deplasarea la Istanbul. Decolarea va avea loc la ora 10:00, iar sosirea la hotel este estimată la ora 13:00. Delegația României va fi cantonată la Hotel Le Meridien“, a anunţat FRF, pe site-ul oficial.

În cazul în care va trece de Turcia, România va disputa finala barajului cu învingătoarea partidei Slovacia – Kosovo. Dacă va pierde, naţionala lui Mircea Lucescu este obligată să dispute un meci amical cu învingătoarea confruntării amintite anterior.

Dacă se va califica la World Cup 2026, turneu care se vede live în AntenaPLAY, România va face parte din Grupa D, alături de SUA, Australia şi Paraguay.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Vezi toate știrile
Citește și
Cele mai citite
