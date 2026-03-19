Programul României pentru barajul cu Turcia. Când se reunesc “tricolorii” şi când pleacă la Istanbul

FRF a publicat programul României înaintea barajului cu Turcia. Naţionala se pregăteşte de semifinala “de foc” a barajului pentru calificarea la World Cup 2026, meciul de la Istanbul urmând să se dispute pe 26 martie, de la ora 19:00.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Mircea Lucescu a cerut ca meciurile din a doua etapă de play-off să se dispute începând cu ziua de joi, pentru a avea cât mai repede jucătorii care vor fi convocaţi sub comanda sa.

Programul României pentru barajul cu Turcia

“Tricolorii” se vor reuni astfel sâmbătă, pe 21 martie, în baza de la Mogoşoaia. Miercuri, naţionala lui Mircea Lucescu va pleca spre Istnabul, cu o zi înaintea meciului cu Turcia.

România va susţine un singur antrenament în Turcia, în seara de dinaintea partidei. O parte dintre “tricolorii” care au mari şanse să fie convocaţi, anume Andrei Raţiu, Ionuţ Radu, Dennis Man sau Răzvan Marin, vor sosi în cantonament luni, dat fiind faptul că au meciuri duminică, la echipele de club.

“Echipa națională a României va evolua în play-off-ul de calificare la Campionatul Mondial. Semfinala e programată la Istanbul. Tricolorii se vor reuni la Centrul Național de Fotbal de la Mogoșoaia sâmbătă, 21 martie, la ora 12:00.