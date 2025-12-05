Camere video pe corp pentru arbitri la World Cup 2026 - Antena Sport

FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială.

Johannes Holzmueller, directorul de inovare al FIFA, a declarat că forul doreşte să extindă utilizarea unui sistem de camere video purtate de arbitri şi a unei versiuni avansate a sistemului semi-automatizat de detectare a ofsaidului, ambele testate la Cupa Mondială a Cluburilor, dar mai întâi trebuie să obţină aprobarea autorităţilor de reglementare.

Camere video pe corp pentru arbitri la World Cup 2026

„Vrem să ne bazăm pe succesul Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA care a avut loc anul acesta în SUA, unde am testat cu succes camera corporală pentru arbitri”, a declarat Holzmueller joi, în cadrul unei mese rotunde.

El a spus că adăugarea sistemului – denumit „referee with you” (arbitrul cu tine) – transmite imagini în direct la televiziune şi pe ecranele gigantice ale stadionului pentru a arăta spectatorilor „ce a văzut arbitrul în acel moment special”.

„Este cu siguranţă ceva ce vrem să promovăm”, a spus el. „Dar, desigur… până acum a fost doar o fază de testare. Trebuie să obţinem aprobările necesare pentru a putea introduce această tehnologie şi la Cupa Mondială.”