Camere video pe corp pentru arbitri la World Cup 2026 - Antena Sport

Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 13:35

Istvan Kovacs, în timpul unui meci - Profimedia Images

FIFA ia în considerare introducerea unor noi tehnologii de arbitraj şi a unor reguli mai stricte privind cronometrarea la Cupa Mondială din 2026, pe baza testelor efectuate la Cupa Mondială a Cluburilor din acest an din Statele Unite, au declarat oficiali de rang înalt înainte de tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială.

Johannes Holzmueller, directorul de inovare al FIFA, a declarat că forul doreşte să extindă utilizarea unui sistem de camere video purtate de arbitri şi a unei versiuni avansate a sistemului semi-automatizat de detectare a ofsaidului, ambele testate la Cupa Mondială a Cluburilor, dar mai întâi trebuie să obţină aprobarea autorităţilor de reglementare.

„Vrem să ne bazăm pe succesul Cupei Mondiale a Cluburilor FIFA care a avut loc anul acesta în SUA, unde am testat cu succes camera corporală pentru arbitri”, a declarat Holzmueller joi, în cadrul unei mese rotunde.

El a spus că adăugarea sistemului – denumit „referee with you” (arbitrul cu tine) – transmite imagini în direct la televiziune şi pe ecranele gigantice ale stadionului pentru a arăta spectatorilor „ce a văzut arbitrul în acel moment special”.

„Este cu siguranţă ceva ce vrem să promovăm”, a spus el. „Dar, desigur… până acum a fost doar o fază de testare. Trebuie să obţinem aprobările necesare pentru a putea introduce această tehnologie şi la Cupa Mondială.”

Orice modificare a regulilor ar trebui să fie aprobată de Comitetul Internaţional de Fotbal în cadrul reuniunii sale din februarie, din Ţara Galilor.

Holzmueller a spus că FIFA a avansat în mod discret şi tehnologia semi-automatizată de ofsaid în Cupa Mondială a Cluburilor, trimiţând anumite alerte de ofsaid direct arbitrilor asistenţi, în loc să le trimită doar arbitrului asistent video (VAR), reducând astfel întârzierile.

El a respins ideea că tehnologia creează o nouă versiune a sportului, argumentând că, dimpotrivă, aceasta restabileşte fluxul tradiţional al jocului.

„Pentru noi, este întotdeauna un echilibru între ceea ce putem îmbunătăţi şi ceea ce reprezintă tradiţia sportului nostru”, a spus el. „Tehnologia poate ajuta arbitrii, dar şi antrenorii, personalul medical, fanii… fără a schimba jocul.”

Tragerea la sorţi pentru Cupa Mondială din 2026, care se va desfăşura în Statele Unite, Mexic şi Canada, va avea loc astăzi, la Washington.

