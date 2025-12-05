Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 16:43

Andrei Rațiu a dezvăluit pe cine vrea să întâlnească la Cupa Mondială. Fundașul cere un duel infernal

Andrei Rațiu, înainte de un meci al României / Sport Pictures

Andrei Rațiu a oferit câteva declarații într-un interviu organizat înaintea tragerii la sorți a grupelor Cupei Mondiale. România poate ajunge la turneul final dacă trece de cele două meciuri de baraj, iar fundașul dreapta a numit naționalele cu care ar vrea să dea piept în America de Nord.

Rațiu a ales câte o echipă din fiecare urnă și în ceea ce privește posibila adversară din prima, nu s-a ferit să numească una dintre cele mai bune formații din lume, și anume Brazilia. Jucătorul de 27 de ani a spus că își dorește să îl înfrunte pe Neymar și l-a adus în discuție și pe Vinicius Jr., căruia i-a făcut viață grea în ultimele meciuri dintre Rayo și Real Madrid.

Grupa aleasă de Andrei Rațiu pentru România

În ceea ce privește naționala din urna a doua, Rațiu ar vrea ca România să o înfrunte pe Senegal, unde evoluează unul dintre coechipierii săi de la echipa de club, Pathe Ciss. Din urna a treia, fundașul vrea să dea piept cu Arabia Saudită, bazându-se pe modul în care țara s-a dezvoltat în ultima perioadă. În 2022, arabii au produs o surpriză imensă la ediția din Qatar a Mondialului și a învins-o pe Argentina.

Foarte multe și bune în prima urnă. Cred că Brazilia mi-ar plăcea, pentru că au jucători de top și întotdeauna mi-ar fi plăcut să joc contra lui Neymar, plus cu Vini și cu toți. Sunt foarte buni și ar fi un meci foarte greu pentru noi, dar foarte frumos. Ar fi frumos un România – Brazilia, la Guadalajara, ca în 1970.

Din a doua cred că aș alege Senegal, pentru că joacă colegul meu de echipă, Pathe Ciss, și ar fi foarte frumos contra lui. Încă nu am vorbit cu el, încă nu se știe. Din a treia aș alege Arabia Saudită, fotbalul de acolo a crescut foarte mult. Ar fi un meci incredibil cu Brazilia, ne-am bucura cu toții“, a spus fundașul de la Rayo Vallecano, potrivit gsp.ro.

Pentru a ajunge la Mondial, România trebuie să treacă întâi de Turcia în semifinalele barajului de pe 26 martie, după care va avea de înfruntat învingătoarea duelului dintre Slovacia și Kosovo pentru un loc la turneul final. Astăzi, tricolorii își află posibilele adversare de la turneul final în urma tragerii al sorți.

Campionatul Mondial din 2026 se vede în Universul Antena.

