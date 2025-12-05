Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro - Antena Sport

Închide meniul
Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro

Home | Fotbal | Europa League | Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro

Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro

Daniel Işvanca Publicat: 5 decembrie 2025, 19:13

Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro

Stadionul celor de la Feyenoord / Getty Images

În următorul meci din faza principală a UEFA Europa League, FCSB va primi pe Arena Națională vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, formație clasată în prezent pe locul al doilea în campionatul Olandei.

Gruparea din Eredivisie a reușit o tranzacție impresionantă, în valoare de 3,7 milioane de euro. Este o investiție de viitor pe care conducerea clubului a făcut-o.

Feyenoord, investiție de viitor! Tranzacție de 3,7 milioane de euro

Feyenoord și societatea Stadion Feijenoord N.V. au ajuns la un acord general privind termenii prin care clubul va ajunge la o participație de 95% din stadionul pe care își dispută meciurile de pe teren propriu: ”De Kuip”.

Gruparea din Rotterdam va primi 80.365 de acțiuni noi, iar valoarea totală a tranzacției ajunge la 3,7 milioane de euro. Mai mult decât atât, clubul s-a angajat ca în următorii 10 ani să investească între 3 și 5 milioane de euro pe an, pentru modernizarea arenei care a fost deschisă în anul 1937.

„Prin acest acord, facem în sfârșit un pas important către mult așteptata unificare. Este crucial pentru viitorul stadionului și pentru dezvoltare noastră. Este o veste bună pentru toți fanii”, a declarat Dennis Te Kloese, directorul general al celor de la Feyenoord.

FCSB și Feyenoord, același număr de puncte în Europa League

FCSB și Feyenoord au același număr de puncte după cele cinci jocuri disputate până acum în UEFA Europa League. Singura victorie a olandezilor a venit pe teren propriu, scor 3-1 cu Panathinaikos.

În cele două deplasări din cadrul competiției, gruparea din Eredivisie nu a marcat niciun gol. Au fost înfrângeri cu 0-1 cu Sporting Braga și 0-2 cu VfB Stuttgart.

