Veste excelentă pentru viitoarea adversară a FCSB-ului! Tranzacție de 3,7 milioane de euro - Antena Sport

În următorul meci din faza principală a UEFA Europa League, FCSB va primi pe Arena Națională vizita celor de la Feyenoord Rotterdam, formație clasată în prezent pe locul al doilea în campionatul Olandei.

Gruparea din Eredivisie a reușit o tranzacție impresionantă, în valoare de 3,7 milioane de euro. Este o investiție de viitor pe care conducerea clubului a făcut-o.

Feyenoord, investiție de viitor! Tranzacție de 3,7 milioane de euro

Feyenoord și societatea Stadion Feijenoord N.V. au ajuns la un acord general privind termenii prin care clubul va ajunge la o participație de 95% din stadionul pe care își dispută meciurile de pe teren propriu: ”De Kuip”.

Gruparea din Rotterdam va primi 80.365 de acțiuni noi, iar valoarea totală a tranzacției ajunge la 3,7 milioane de euro. Mai mult decât atât, clubul s-a angajat ca în următorii 10 ani să investească între 3 și 5 milioane de euro pe an, pentru modernizarea arenei care a fost deschisă în anul 1937.

„Prin acest acord, facem în sfârșit un pas important către mult așteptata unificare. Este crucial pentru viitorul stadionului și pentru dezvoltare noastră. Este o veste bună pentru toți fanii”, a declarat Dennis Te Kloese, directorul general al celor de la Feyenoord.