Ce este “factorul Max”. Analiza lui Adrian Georgescu

În fiecare zi, citesc circa 10-12 site-uri legate de sporturile cu motor. Le puteți vedea în trimiterile pe care le fac în articole, atunci când precizez sursele de informare. De la ultraspecializatele Autoracer și The Race până la site-uri dedicate mai degrabă unui public ceva mai larg, precum PlanetF1 sau RaceFans.

În weekend-ul trecut a avut loc Cursa GT3 de 24 de ore de la Nürburgring, la care a luat parte și Max Verstappen. E o cursă formidabilă care se întinde pe durata unei zile întregi, în care trei piloți se succed la comenzile mașinii. Problema este că nu poate fi ușor ”transmisă” prin televizare.

Televiziunea ”sărăcește” sporturile cu motor

Televiziunea, oricum ar transmite aceste curse, le sărăcește. Cam așa sunt și raliurile, de pildă. Până nu asiști de pe marginea drumului, măcar la câteva treceri ale mașinilor, nu înțelegi elementele greu vizibile care fac acest sport ceea ce este. Pasiunea, micile diferențe, nebunia, care sunt trasele unui pilot sau ale altui pilot, …, etc. Dacă ai stat o dată pe marginea unei probe speciale la un raliu de tradiție și ai simțit cum se transmite emoția din om în om, cum apare trâmba de praf în depărtare și se ivește mașina în viraj pufnind ca un taur furios, înțelegi perfect acest sport. Dacă nu ești acolo, e mult mai greu.

Formula 1 e mai ușor de înțeles și de ”simțit” la TV. Dar chiar și aici, când se turează motoarele pe grila de start – chiar dacă nu mai sunt aceleași motoare ca acum niște ani-, e o senzație unică. E ceva copleșitor, care ține de toate simțurile. Văzul nu ajunge. Televizorul sărăcește orice sport, dar mai ales sporturile cu motor.

Avalanșa de știri cu Verstappen

Revin la temă. În general, pe site-urile de profil, în meniul general sunt cam două știri într-o săptămână cu cursa GT3 de 24 de la Nürburgring. Una, că va fi cursa, a doua, că a fost cursa. Or, săptămâna trecută, pe fiecare dintre aceste site-uri au fost cel puțin 12-14 știri de la Nürburgring. ”Max Verstappen va lua startul…”, ”Urmărește cursa live din mașina lui Max Verstappen!”, ”Clasamentul după 4 ore”, ”Clasamentul după 8 ore”, etc. … . Ați văzut și voi, cei care urmăriți sporturile cu motor, acest flux nebun de știri. Participarea lui Max a adus competiției o creștere enormă de popularitate. Pentru prima oară în istoria competiției a fost sold-out la anunțarea știrii că Verstappen va participa. Acest interes s-a reflectat în numărul de spectatori. În 2025, au fost 280.000 de spectatori, un record de audiență la acea vreme. Or, în 2026, cu participarea lui Verstappen, au fost 352.000 de spectatori. Aș zice că 20.000 ar fi fost creșterea normală de la an la an, dar că vreo 50.000 au fost aduși pe marginea pistei de prezența lui Max.