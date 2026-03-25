„Nu dau nici 1% României! Diferența e uriașă” Mesajul scandalos al turcilor înaintea meciului

Sebastian Ujica Publicat: 25 martie 2026, 18:59

Jucătorii naționalei României la antrenamentul oficial de la Istanbul

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori în istoria sa la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Jurnaliștii turci nu ne dau nicio șansă

Una dintre cele mai importante publicații din Turcia, Milliyet, a publicat un material cu opiniile celor mai importanți jurnaliști ai săi despre duelul dintre Turcia și România.

„Pe scurt: nu există compromisuri. Ori câștigăm, ori pierdem. La fel și antrenorii. Dar, susținând naționala noastră, ar trebui să-l aplaudăm și pe Mircea Lucescu, omul nostru, și să-i oferim respectul meritat” – Attila Gokce.

„România nu mai este ce a fost odată. Este departe de perioada ei de glorie. Cred că Turcia va trece de acest obstacol și va aștepta următorul adversar. Indiferent cine va fi, echipa noastră, plină de calitate, ne va aduce bucuria mult așteptată. De ce sunt atât de sigur? Pentru că aproape toți jucătorii sunt într-o formă excelentă și există o credință puternică în echipă. Nu am niciun dubiu” – Bilal Meșe

„În fotbal nu există garanții, mai ales pentru noi, care am trăit și eșecuri dureroase. Totuși, nu puteam avea un traseu mai bun decât România și Slovacia/Kosovo. Avem un lot valoros și echilibrat. Poate există antrenori mai buni decât Montella, dar unul care să aibă același impact asupra echipei este greu de găsit, poate nici în spațiu” – Mert Aydin

„Într-un fotbal dominat de rivalități toxice, această națională reușește să rămână unită și deasupra conflictelor de club. Nu am mai avut de mult o echipă cu atâta talent individual și experiență. Pe hârtie, ar trebui să câștigăm ambele meciuri. Dar dacă vom miza doar pe acțiuni individuale și nu vom controla ritmul jocului, putem avea probleme” – Burcu Kapu

„Nu are rost să comparăm echipele. Una este Everest, cealaltă un deal mic. Diferența este uriașă. Jucătorii noștri sunt plini de calitate. Nu vreau să mă înșel, dar nu dau nici 1% șanse României. Cred că va fi un meci ușor. Niciun jucător nu are dreptul să joace slab, de aceea am încredere în toți. Singurul lucru care mă pune pe gânduri este inteligența lui Lucescu. Atât” – Halil Ozer

