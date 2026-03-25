„Nu dau nici 1% României! Diferența e uriașă” Mesajul scandalos al turcilor înaintea meciului

Turcia – România este semifinala barajului pentru World Cup 2026 şi se va disputa joi, 26 martie, de la ora 19:00, LIVE TEXT pe as.ro.

Turcia a evoluat de doar două ori în istoria sa la un Campionat Mondial, iar ultima dată a fost prezentă acolo în 2002, când reușea să termine pe locul 3 după ce a câștigat finala mică.

Jurnaliștii turci nu ne dau nicio șansă

Una dintre cele mai importante publicații din Turcia, Milliyet, a publicat un material cu opiniile celor mai importanți jurnaliști ai săi despre duelul dintre Turcia și România.

„Pe scurt: nu există compromisuri. Ori câștigăm, ori pierdem. La fel și antrenorii. Dar, susținând naționala noastră, ar trebui să-l aplaudăm și pe Mircea Lucescu, omul nostru, și să-i oferim respectul meritat” – Attila Gokce.

„România nu mai este ce a fost odată. Este departe de perioada ei de glorie. Cred că Turcia va trece de acest obstacol și va aștepta următorul adversar. Indiferent cine va fi, echipa noastră, plină de calitate, ne va aduce bucuria mult așteptată. De ce sunt atât de sigur? Pentru că aproape toți jucătorii sunt într-o formă excelentă și există o credință puternică în echipă. Nu am niciun dubiu” – Bilal Meșe