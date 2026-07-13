Home | Fotbal | Fotbal extern | “Gigantul adormit” care îl vrea pe Pep Guardiola. Obstacolul din calea revenirii pe banca tehnică

“Gigantul adormit” care îl vrea pe Pep Guardiola. Obstacolul din calea revenirii pe banca tehnică

Mihai Alecu Publicat: 13 iulie 2026, 12:41

Comentarii
Gigantul adormit care îl vrea pe Pep Guardiola. Obstacolul din calea revenirii pe banca tehnică

Guardiola ar putea să ajungă la naționala Italiei. Foto: Getty Images

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News As.roUrmărește AS.ro pe Discover

Pep Guardiola, antrenor care a plecat de la Manchester City în această vară, ar putea să accepte o provocare surprinzătoare.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Ibericul a intrat pe lista scurtă a Federației Italiene de Fotbal pentru postul de selecționer al naționalei Italiei, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Tehnicianul spaniol este văzut drept principalul candidat pentru a conduce un nou proiect al reprezentativei “Squadrei Azzurra”.

Pep Guardiola, dorit la naționala Italiei

Oficialii fotbalului italian consideră că Guardiola este antrenorul ideal pentru a realiza o reconstrucție completă a echipei naționale, într-un moment în care Italia încearcă să revină în elita fotbalului mondial după o perioadă marcată de rezultate dezamăgitoare. Planul federației este unul ambițios, iar numele lui Guardiola este asociat cu o schimbare profundă atât la nivelul stilului de joc, cât și al filozofiei de dezvoltare a lotului. Experiența și palmaresul impresionant al spaniolului îl transformă într-o opțiune extrem de atractivă.

Totuși, cea mai mare piedică în calea unei eventuale colaborări rămâne aspectul financiar. Guardiola a fost unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din lume, iar salariul său a depășit cu mult posibilitățile obișnuite ale Federației Italiene.

Problema din calea aducerii lui Guardiola la naționala Italiei

Chiar și în aceste condiții, există un optimism tot mai mare în rândul factorilor de decizie din Italia. Aceștia cred că proiectul sportiv și oportunitatea de a reconstrui una dintre cele mai importante naționale din istorie ar putea reprezenta o provocare suficient de tentantă pentru tehnicianul catalan.

Reclamă
Reclamă

Guardiola și-a construit reputația prin succesul obținut la cluburi precum Barcelona, Bayern München și Manchester City, unde a cucerit numeroase trofee interne și internaționale, impunând un stil de joc spectaculos și eficient.

Preluarea naționalei Italiei ar reprezenta o schimbare majoră în cariera sa, în condițiile în care până acum a antrenat exclusiv echipe de club. Un asemenea pas ar marca începutul unui nou capitol pentru unul dintre cei mai apreciați tehnicieni ai ultimelor decenii.

Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%Cât costă o vacanţă în mijlocul săptămânii. Zilele în care tarifele scad până la 30%
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar fi meritat Istvan Kovacs să arbitreze şi în fazele superioare ale Campionatului Mondial 2026?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Observator
Oraşul în care super-bogaţii lumii îşi mută averile de miliarde
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale 2026
Fanatik.ro
Prețul uriaș pe care FIFA îl cere pentru peste 8000 de bucăți din gazonul stadionului finalei Cupei Mondiale 2026
12:33

Sunt Mercedes mai buni decât o arată?
12:20

Kovacs, trecut la “și alții” de presa din Ungaria după ce s-a aflat că nu mai arbitrează la Cupa Mondială
11:59

Câţi bani a câştigat Istvan Kovacs la Campionatul Mondial 2026! Românul, sărit din schemă
11:40

FIFA a anunțat lista de arbitri pentru semifinale și finale! Ce se întâmplă cu Istvan Kovacs la Campionatul Mondial
11:26

Jucătorul de la FCSB care l-a surprins pe Gigi Becali înainte de startul sezonului: “A venit mai devreme”
10:50

“Îl vom trimite pe Messi la somn!” Englezii se văd deja în finala Campionatului Mondial, chiar dacă au duel de foc cu Argentina
Vezi toate știrile
1 FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs 2 FotoGabi Mureşan a fost înmormântat. Imagini impresionante, cine şi-a făcut apariţia 3 Comunicatul FIFA după controversa uriaşă de la Norvegia – Anglia 1-2 4 „Așa, și?” Jude Bellingham, reacție sfidătoare după ce Thomas Tuchel a făcut praf naționala Angliei 5 Fanii Realului nu știu ce să mai creadă! Decizia luată astăzi de Vinicius 6 Dan Șucu nu mai investește la Rapid! Decizie radicală luată de patronul formației giuleștene
Citește și
Cele mai citite
A făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detaliiA făcut saună şi s-a aruncat în lac. Ce a văzut familia după ce “l-a căutat pe camere” pe Gabi Mureşan. Noi detalii
FIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan KovacsFIFA a făcut anunțul! Cine arbitrează semifinala Franța – Spania și ce se întâmplă cu Istvan Kovacs
Gigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului olteanGigi Becali s-a pomenit cu banii în cont de la Mirel Rădoi. Gestul neaşteptat al tehnicianului oltean
De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!De ce a murit Gabi Mureşan. Cauza decesului: a fost găsit într-un lac!