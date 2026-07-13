“Gigantul adormit” care îl vrea pe Pep Guardiola. Obstacolul din calea revenirii pe banca tehnică

Pep Guardiola, antrenor care a plecat de la Manchester City în această vară, ar putea să accepte o provocare surprinzătoare.

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Ibericul a intrat pe lista scurtă a Federației Italiene de Fotbal pentru postul de selecționer al naționalei Italiei, potrivit informațiilor apărute în presa internațională. Tehnicianul spaniol este văzut drept principalul candidat pentru a conduce un nou proiect al reprezentativei “Squadrei Azzurra”.

Pep Guardiola, dorit la naționala Italiei

Oficialii fotbalului italian consideră că Guardiola este antrenorul ideal pentru a realiza o reconstrucție completă a echipei naționale, într-un moment în care Italia încearcă să revină în elita fotbalului mondial după o perioadă marcată de rezultate dezamăgitoare. Planul federației este unul ambițios, iar numele lui Guardiola este asociat cu o schimbare profundă atât la nivelul stilului de joc, cât și al filozofiei de dezvoltare a lotului. Experiența și palmaresul impresionant al spaniolului îl transformă într-o opțiune extrem de atractivă.

Totuși, cea mai mare piedică în calea unei eventuale colaborări rămâne aspectul financiar. Guardiola a fost unul dintre cei mai bine plătiți antrenori din lume, iar salariul său a depășit cu mult posibilitățile obișnuite ale Federației Italiene.

Problema din calea aducerii lui Guardiola la naționala Italiei

Chiar și în aceste condiții, există un optimism tot mai mare în rândul factorilor de decizie din Italia. Aceștia cred că proiectul sportiv și oportunitatea de a reconstrui una dintre cele mai importante naționale din istorie ar putea reprezenta o provocare suficient de tentantă pentru tehnicianul catalan.