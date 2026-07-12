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Cum pregătești jucătorii să lupte cu Messi la Mondial? Un selecționer dezvăluie tactica: „Evitam și să-i spun numele!”

Sebastian Ujica Publicat: 12 iulie 2026, 18:04

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Cum pregătești jucătorii să lupte cu Messi la Mondial? Un selecționer dezvăluie tactica: Evitam și să-i spun numele!”

Lionel Messi / Profimedia

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La 39 de ani, Leo Messi este la un pas să ajungă pentru a treia oară în carieră în finala Campionatului Mondial. A pierdut în 2014, a câștigat în 2022, iar în 2026 va da în semifinale de Anglia.

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Messi este în fruntea clasamentului golgheterilor la această ediție, cu 8 reușite și 2 assist-uri, cu o pasă de gol mai puțin decât Kylian Mbappe.

Cum pregătești jucătorii pentru amenințarea Messi?

Deși părea că Messi nu mai este la fel de periculos, fiind la final de carieră și după ce a jucat în ultimii ani în Major League Soccer, realitatea de la Mondial a fost cu totul alta. Algeria, Austria sau Capul Verde au simțit asta din plin.

La fel și Egipt, care se îndrepta spre calificarea în sferturi când Messi a ieșit la rampă și a dat pasă de gol și gol într-un interval de doar 5 minute. Selecționerul Egiptului, Hossam Hassan, a vorbit la televiziunea ONTV despre turneul final și a dezvăluit cum a pregătit jucătorii pentru meciurile de la Mondial.

„Încercam ca jucătorii să aibă o identitate tehnică și tactică pe care să se poată baza, nu să depindă de un singur fotbalist. În plus, din punct de vedere psihologic, eu nici nu vreau să știu numele echipei adverse sau numele jucătorilor ei.

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Când dau un exemplu tactic la ședințele cu echipa, dacă Messi face o anumită mișcare, evit chiar eu să-i spun numele. Prefer să spun <<jucătorul cu numărul 10>> pentru a le scoate din minte respectul excesiv sau teama. Numele Messi poate să sperie unii jucători” a povestit Hossam Hassan.

Hassan a criticat din nou arbitrajul de la meciul contra Argentinei. Spune că centralul meciului Francois Letexier a creat tensiune prin deciziile sale: „Ce se întâmpla: din câteva în câteva minute îi făcea pe jucători nervoși. Dădea cartonașe și fluiera faulturi invers” a acuzat Hassan.

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