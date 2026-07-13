Sunt Mercedes mai buni decât o arată?

După cum scriam, Mercedes domină câmpul de luptă, dar e minată de fiabilitate. Când abandonează, piloții lor o fac din poziții fruntașe. Germanii caută încă explicații pentru niște probleme. De unde a venit deficitul de viteză al lui Russell pe liniile drepte de la Silverstone? Abandonul lui Antonelli a fost cauzat doar de defecțiunea conductei de frână după trecerea peste borduri sau a mai fost ceva? Este W17 sensibil la vibrațiile pe care stilul agresiv al lui Antonelli la produce?

Nu cumva sunt mai buni decât o arată?

Mercedes a decis totuși să nu-și folosească – deocamdată – tokenul ADUO. Acesta le-ar da dreptul la cheltuieli suplimentare și ore de banc de testare pentru a introduce o omologare nouă anul acesta și una în 2027. Potrivit șefului programului de motoare, Hywel Thomas, Mercedes a introdus deja la Marele Premiu al Austriei o nouă specificație a motorului termic (ICE) care a adus mai multă performanță și a rezolvat unele probleme existente. Echipa consideră că progresul obținut este suficient de bun încât să nu fie nevoie de o actualizare majoră prin ADUO. Thomas a descris noua unitate ca având „un pic mai multă vioiciune”, sugerând că există deja câștiguri de performanță fără a consuma oportunitatea de upgrade oferită de regulament.

Toto Wolff a clarificat că noile componente montate la Austria (motoare, turbo, baterii, electronică de control) nu reprezentau folosirea tokenului de upgrade. Erau, pur și simplu, piese noi de aceeași specificație, fără dezvoltare de performanță inclusă.

Decizia e surprinzătoare. FIA a evaluat că Mercedes e încă sub nivelul de referință.

De asemenea, Ferrari – care are dreptul la două token-uri ADUO în 2026 – utilizează aceste oportunități de dezvoltare.

Există îngrijorări pe grilă că sistemul ADUO ar putea permite unor constructori puternici să devină și mai competitivi. Dacă Mercedes refuză ajutorul regulamentar destinat celor aflați în urmă, este posibil ca motorul să fie deja mai competitiv decât sugerează cifrele oficiale. Este posibil, de asemenea, ca Mercedes să ascundă puterea reală a motorului său pe combustie, iar deficitul față de Red Bull – dacă există – să fie mai mic decât o indică măsurătorile FIA.