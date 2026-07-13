Sunt Mercedes mai buni decât o arată?

Ultimele curse arată, după ce Mercedes a dominat clar începutul de sezon (șase din șase Mari Premii câștigate), o echilibrare de forțe. Din ultimele trei curse, două au reprezentat triumfuri ale piloților Ferrari.
Este însă o echilibrare reală?
Puțin și des
Deși a pierdut teren, filosofia Mercedes este de a nu upgrada substanțial monopostul W17. Până la cursa din Austria, echipa germană făcuse 17 upgrade-uri aero. Prin comparație, Ferrari făcuse aproape de două pe-atât: treizeci și două. Scuderia a introdus două pachete mari (Miami și Barcelona), Mercedes unul singur (Canada).
Team-ul din Brackley are o strategie declarată de tip ”little and often”. Celelalte competitoare mizează pe salturi tehnologice atent testate până la a le introduce. Andrew Shovlin (Trackside Engineering Director) a explicat că strategia Mercedes de a introduce update-uri mici, în locul unui singur pachet mare, a ținut echipa competitivă în fruntea grilei în 2026. Asta, deși Ferrari și Red Bull au adus upgrade-uri mai spectaculoase.
De pildă, Mercedes a rulat cu specificațiile din cursa de debut din Australia și în China, și în Japonia. Ferrari a adus modificări la toate aceste runde.
Nimic substanțial până la pauza de vară
Această strategie va continua. În cursa următoare, cea de la Spa-Francorchamps, din 19 iulie, nu este anunțat un upgrade masiv. Shovlin a explicat că traseul e “foarte ciudat, dificil din punct de vedere energetic” și că echipa are mult de lucru pentru a pregăti mașina corect, dar fără să anunțe un pachet aero specific. Nici pentru următoarea, cea de la Hungaroring (26 iulie). După aceea urmează pauza de vară, după care e totuși de așteptat ca Mercedes să vină cu upgrade-uri substanțiale.
Aceasta e însă doar partea care ține de șasiu și de aerodinamică. Există și domeniul unde Mercedes e lider tradițional: propulsia.
Mercedes nu a profitat încă de ADUO
Spre surpriza generală, evaluările FIA din mecanismul ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities) au stabilit că nu Mercedes livrează cel mai puternic motor cu combustie de pe grilă, ci Red Bull Powertrains. Unitatea ICE a celor de la Mercedes a fost evaluată de FIA ca fiind cu cel puțin 2% în urma reperului stabilit de Red Bull. Indexul ADUO măsoară strict motorul cu ardere internă (cuplu, turație, putere MGU-K), nu partea electrică. Iar acolo și în integrarea eficientă între electric și combustie se pare că stă tot avantajul Mercedes.
După cum scriam, Mercedes domină câmpul de luptă, dar e minată de fiabilitate. Când abandonează, piloții lor o fac din poziții fruntașe. Germanii caută încă explicații pentru niște probleme. De unde a venit deficitul de viteză al lui Russell pe liniile drepte de la Silverstone? Abandonul lui Antonelli a fost cauzat doar de defecțiunea conductei de frână după trecerea peste borduri sau a mai fost ceva? Este W17 sensibil la vibrațiile pe care stilul agresiv al lui Antonelli la produce?
Nu cumva sunt mai buni decât o arată?
Mercedes a decis totuși să nu-și folosească – deocamdată – tokenul ADUO. Acesta le-ar da dreptul la cheltuieli suplimentare și ore de banc de testare pentru a introduce o omologare nouă anul acesta și una în 2027. Potrivit șefului programului de motoare, Hywel Thomas, Mercedes a introdus deja la Marele Premiu al Austriei o nouă specificație a motorului termic (ICE) care a adus mai multă performanță și a rezolvat unele probleme existente. Echipa consideră că progresul obținut este suficient de bun încât să nu fie nevoie de o actualizare majoră prin ADUO. Thomas a descris noua unitate ca având „un pic mai multă vioiciune”, sugerând că există deja câștiguri de performanță fără a consuma oportunitatea de upgrade oferită de regulament.
Toto Wolff a clarificat că noile componente montate la Austria (motoare, turbo, baterii, electronică de control) nu reprezentau folosirea tokenului de upgrade. Erau, pur și simplu, piese noi de aceeași specificație, fără dezvoltare de performanță inclusă.
Decizia e surprinzătoare. FIA a evaluat că Mercedes e încă sub nivelul de referință.
De asemenea, Ferrari – care are dreptul la două token-uri ADUO în 2026 – utilizează aceste oportunități de dezvoltare.
Există îngrijorări pe grilă că sistemul ADUO ar putea permite unor constructori puternici să devină și mai competitivi. Dacă Mercedes refuză ajutorul regulamentar destinat celor aflați în urmă, este posibil ca motorul să fie deja mai competitiv decât sugerează cifrele oficiale. Este posibil, de asemenea, ca Mercedes să ascundă puterea reală a motorului său pe combustie, iar deficitul față de Red Bull – dacă există – să fie mai mic decât o indică măsurătorile FIA.
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