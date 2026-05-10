George Pușcaș a „spart gheața” la Dinamo. Primul gol marcat, după o „secetă” uriașă

George Pușcaș (30 de ani) a „spart gheața” și a marcat primul său gol pentru Dinamo. Atacantul a punctat în partida cu FC Argeș, din etapa a opta a play-off-ului.
George Pușcaș a reușit să deschidă scorul în startul meciului disputat pe arena Arcul de Triumf. Atacantul a marcat în minutul trei.
George Pușcaș a marcat cu o lovitură de cap imparabilă, după lovitura liberă executată perfect de Danny Armstrong. Portarul Căbuz nu a reușit să intervină la execuția atacantului român, astfel că Dinamo a reușit să puncteze în startul meciului.
George Pușcaș a reușit să marcheze primul său gol, după o perioadă uriașă de „secetă”. Atacantul a punctat ultima dată pe 28 martie 2025, la momentul respectiv el evoluând la Bodrumspor, în prima ligă din Turcia.
George Pușcaș a fost transferat de Dinamo în iarnă, după ce a fost liber de contract timp de jumătate de sezon. Atacantul a fost titularizat de Zeljko Kopic în ultimele trei partide, înaintea meciului cu FC Argeș.
Echipele de start la Dinamo – FC Argeș:
- Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Al. Pop
Rezerve: Roșca – Cr. Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu
Antrenor: Zeljko Kopic
- FC Argeș (5-3-2): Căbuz – D. Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Blagaic – Y. Pîrvu, Matos
Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, A. Manole, A. Marin
Antrenor: Bogdan Andone
Fanii lui Dinamo au protestat la meciul cu FC Argeș
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost luat la ţintă de galeria lui Dinamo, înaintea meciului cu FC Argeş. Înaintea partidei de duminică seară, galeria “câinilor” şi-a făcut apariţia lângă stadionul Arcul de Triumf.
Galeria nu a intrat însă pe stadion, pentru a-i susţine pe jucătorii lui Zeljko Kopic. Fanii lui Dinamo sunt nemulţumiţi de noua siglă prezentată de club săptămâna aceasta şi, în semn de protest, nu vor intra la meci.
Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost înjurat de fanii lui Dinamo care şi-au făcut apariţia lângă stadionul Arcul de Triumf. Ultraşii au mai scandat şi “Dinamo suntem noi”, venind şi cu mai multe semne prin care şi-au exprimat nemulţumirile faţă de noua siglă a “câinilor”.
Noua siglă a clubului i-a nemulţumit atât pe fani, cât şi pe foştii jucători sau conducători de la Dinamo, toţi criticând noua identitate a clubului. De aceea, Dinamo a decis să ia măsuri, iar după ce a emis acum trei zile un comunicat inițial, astăzi, 10 mai, a transmis că va crea un grup de lucru în care va invita suporteri pentru a găsi soluția perfectă pentru identitatea vizuală.
