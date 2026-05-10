Home | Fotbal | Liga 1 | George Pușcaș a „spart gheața” la Dinamo. Primul gol marcat, după o „secetă” uriașă

George Pușcaș a „spart gheața” la Dinamo. Primul gol marcat, după o „secetă” uriașă

Viviana Moraru Publicat: 10 mai 2026, 19:16

Comentarii
George Pușcaș a spart gheața” la Dinamo. Primul gol marcat, după o secetă” uriașă

George Pușcaș, la Dinamo/ Sport Pictures

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

George Pușcaș (30 de ani) a „spart gheața” și a marcat primul său gol pentru Dinamo. Atacantul a punctat în partida cu FC Argeș, din etapa a opta a play-off-ului.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

George Pușcaș a reușit să deschidă scorul în startul meciului disputat pe arena Arcul de Triumf. Atacantul a marcat în minutul trei.

George Pușcaș a „spart gheața” și a marcat primul gol la Dinamo, în meciul cu FC Argeș

George Pușcaș a marcat cu o lovitură de cap imparabilă, după lovitura liberă executată perfect de Danny Armstrong. Portarul Căbuz nu a reușit să intervină la execuția atacantului român, astfel că Dinamo a reușit să puncteze în startul meciului.

George Pușcaș a reușit să marcheze primul său gol, după o perioadă uriașă de „secetă”. Atacantul a punctat ultima dată pe 28 martie 2025, la momentul respectiv el evoluând la Bodrumspor, în prima ligă din Turcia.

George Pușcaș a fost transferat de Dinamo în iarnă, după ce a fost liber de contract timp de jumătate de sezon. Atacantul a fost titularizat de Zeljko Kopic în ultimele trei partide, înaintea meciului cu FC Argeș.

Reclamă
Reclamă

Echipele de start la Dinamo – FC Argeș:

  • Dinamo (4-3-3): Epassy – Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț – Cr. Mihai, Gnahore, Cîrjan – Armstrong, Pușcaș, Al. Pop
    Rezerve: Roșca – Cr. Licsandru, Musi, Milanov, Bordușanu, Tarbă, Caragea, M. Toader, M. Duțu, Ikoko, Țicu
    Antrenor: Zeljko Kopic
  • FC Argeș (5-3-2): Căbuz – D. Oancea, Tudose, Garutti, Sadriu, Borța – Rață, Sierra, Blagaic – Y. Pîrvu, Matos
    Rezerve: Straton, Tofan, Briceag, Seto, Rădescu, Idowu, Emmers, Bettaieb, Brobbey, A. Manole, A. Marin
    Antrenor: Bogdan Andone

Fanii lui Dinamo au protestat la meciul cu FC Argeș

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost luat la ţintă de galeria lui Dinamo, înaintea meciului cu FC Argeş. Înaintea partidei de duminică seară, galeria “câinilor” şi-a făcut apariţia lângă stadionul Arcul de Triumf.

Galeria nu a intrat însă pe stadion, pentru a-i susţine pe jucătorii lui Zeljko Kopic. Fanii lui Dinamo sunt nemulţumiţi de noua siglă prezentată de club săptămâna aceasta şi, în semn de protest, nu vor intra la meci.

Cât costă acum o masă cu produse tradiționale românești. Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiriCât costă acum o masă cu produse tradiționale românești. Producătorii, sufocaţi de valul de scumpiri
Reclamă

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost înjurat de fanii lui Dinamo care şi-au făcut apariţia lângă stadionul Arcul de Triumf. Ultraşii au mai scandat şi “Dinamo suntem noi”, venind şi cu mai multe semne prin care şi-au exprimat nemulţumirile faţă de noua siglă a “câinilor”.

Noua siglă a clubului i-a nemulţumit atât pe fani, cât şi pe foştii jucători sau conducători de la Dinamo, toţi criticând noua identitate a clubului. De aceea, Dinamo a decis să ia măsuri, iar după ce a emis acum trei zile un comunicat inițial, astăzi, 10 mai, a transmis că va crea un grup de lucru în care va invita suporteri pentru a găsi soluția perfectă pentru identitatea vizuală.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Azi e El Clasico. Cum se termină derby-ul Barcelona - Real Madrid?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Observator
Ce salariu îți trebuie azi ca să cumperi un apartament de 70.000 de euro prin "Noua Casă"
Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan. E admirat de toate femeile
Fanatik.ro
Cu cine se iubește Sarah Dumitrescu, fiica cea mică a Anamariei Prodan. E admirat de toate femeile
21:20

Bogdan Andone a răbufnit, după Dinamo – FC Argeș 2-1: „Dacă aveam 11 schimbări, pe toate le făceam”
21:19

Sorana Cîrstea şi Jaqueline Cristian, în optimile probei de dublu de la Roma
21:11

VideoJurnal Antena Sport | Păstrează vie tradiţia
21:00

Barcelona – Real Madrid (LIVE TEXT, 22:00). Catalanii sunt la un punct de titlu și de o premieră istorică. Echipele de start
20:55

Dinamo – FC Argeș 2-1. Victorie dramatică pentru „câini”. Boateng, gol în prelungiri
20:49

VideoJurnal Antena Sport | E timpul să se decidă
Vezi toate știrile
1 Continuă coșmarul pentru un club din play-out! N-a primit licența de Liga 1 nici după apel: “Mergem la TAS” 2 Ofertă de 7 milioane de euro pentru o vedetă a Universităţii Craiova. Mihai Rotaru a dat răspunsul pe loc 3 Ion Ţiriac împlineşte 87 de ani! Cadou între miliardari: ce a putut primi de la Bernie Ecclestone 4 UPDATEPanică uriaşă la Rapid. Alexandru Dobre, transportat la spital după ce i s-a făcut rău pe aeroport. Ultimele vești 5 Sorana Cîrstea, conferinţă de presă pentru istorie! Ce a spus despre români şi despre Simona Halep şi Irina Begu 6 Iuliu Mureşan a anunţat o revenire uriaşă la CFR Cluj! “M-a sunat aseară, să avem o discuţie”
Citește și
Cele mai citite
Gigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie BolojanGigi Becali n-a stat pe gânduri: pe cine vrea premier al României, după căderea Guvernului lui Ilie Bolojan
Cel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drameCel mai crunt destin al unui câştigător al Cupei Campionilor cu Steaua! S-a sinucis, după un şir întreg de drame
“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț“Cutremur” la Liga a 2-a! O echipă de play-off n-a primit dreptul să promoveze. Cine jubilează după anunț
Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1Prima decizie luată de Kyros Vassaras, după scandalul de arbitraj de la Universitatea Craiova – Dinamo 2-1