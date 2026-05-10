George Pușcaș a „spart gheața” la Dinamo. Primul gol marcat, după o „secetă” uriașă

George Pușcaș (30 de ani) a „spart gheața” și a marcat primul său gol pentru Dinamo. Atacantul a punctat în partida cu FC Argeș, din etapa a opta a play-off-ului.

George Pușcaș a reușit să deschidă scorul în startul meciului disputat pe arena Arcul de Triumf. Atacantul a marcat în minutul trei.

George Pușcaș a marcat cu o lovitură de cap imparabilă, după lovitura liberă executată perfect de Danny Armstrong. Portarul Căbuz nu a reușit să intervină la execuția atacantului român, astfel că Dinamo a reușit să puncteze în startul meciului.

George Pușcaș a reușit să marcheze primul său gol, după o perioadă uriașă de „secetă”. Atacantul a punctat ultima dată pe 28 martie 2025, la momentul respectiv el evoluând la Bodrumspor, în prima ligă din Turcia.

George Pușcaș a fost transferat de Dinamo în iarnă, după ce a fost liber de contract timp de jumătate de sezon. Atacantul a fost titularizat de Zeljko Kopic în ultimele trei partide, înaintea meciului cu FC Argeș.