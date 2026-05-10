Andrei Nicolescu a fost înjurat de galerie, înainte de Dinamo – FC Argeş! Protest al “câinilor”, împotriva noii sigle

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost luat la ţintă de galeria lui Dinamo, înaintea meciului cu FC Argeş. Înaintea partidei de duminică seară, galeria “câinilor” şi-a făcut apariţia lângă stadionul Arcul de Triumf.

Galeria nu va intra însă pe stadion, pentru a-i susţine pe jucătorii lui Zeljko Kopic. Fanii lui Dinamo sunt nemulţumiţi de noua siglă prezentată de club săptămâna aceasta şi, în semn de protest, nu vor intra la meci.

Fanii lui Dinamo, protest înaintea meciului cu FC Argeş! Andrei Nicolescu a fost înjurat de galerie

Andrei Nicolescu, preşedintele lui Dinamo, a fost înjurat de fanii lui Dinamo care şi-au făcut apariţia lângă stadionul Arcul de Triumf. Ultraşii au mai scandat şi “Dinamo suntem noi”, venind şi cu mai multe semne prin care şi-au exprimat nemulţumirile faţă de noua siglă a “câinilor”.

Noua siglă a clubului i-a nemulţumit atât pe fani, cât şi pe foştii jucători sau conducători de la Dinamo, toţi criticând noua identitate a clubului. De aceea, Dinamo a decis să ia măsuri, iar după ce a emis acum trei zile un comunicat inițial, astăzi, 10 mai, a transmis că va crea un grup de lucru în care va invita suporteri pentru a găsi soluția perfectă pentru identitatea vizuală.

“Dragi suporteri dinamoviști, Revenim cu o actualizare privind identitatea vizuală a clubului. Formăm un grup de lucru dedicat optimizării variantei prezentate, astfel încât să ajungem, împreună, la cea mai bună soluție pentru identitatea vizuală a clubului.