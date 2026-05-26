Au pus golul din foarfecă pe bancnota de 20 de lire! Anunțul făcut de Banca Scoției înainte de Mondial

Reușita lui Scott McTominay apare pe o bancontă de 20 de lire, ediție limitată

Banca Scoției a decis să omagieze într-un mod inedit performanța naționalei Scoției, cea care va juca la Mondial în grupă cu Brazilia, Maroc și Haiti.

World Cup 2026, prima ediţie de Cupă Mondială care va avea la start 48 de echipe, va începe pe 11 iunie, urmând ca finala să se dispute pe 19 iulie. Toate meciurile de la turneul final găzduit de Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic vor fi transmise în Universul Antena.

Golul lui McTominay, pe bancnota de 20 de lire

Golul lui Scott McTominay din preliminariile Campionatului Mondial din această vară a fost imortalizat pe o bancnotă de 20 de lire. Banca Scoției a anunțat demersul special: vor fi emise doar 100 de unițăți.

McTominay a înscris din foarfecă în victoria cu 4-2 a Scoției cu Danemarca, succes care a readus naționala Scoției la un Campionat Mondial pentru prima dată din 1998.

„Asemenea lucruri nu se întâmplă prea des așa că oportunitatea de a pune imaginea de la un gol grozav pe o bancnotă este cumva ireală. Sunt extrem de mândru și vrem să mergem la Campionatul Mondial și să arătăm că Scoția are o echipă foarte bună” a spus McTominay pentru Sky Sports.