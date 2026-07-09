Cum l-a numit presa engleză pe Gabi Mureşan, după decesul fostului fotbalist al lui CFR Cluj!

Tabloidul britanic The Sun l-a numit pe Gabi Mureşan “fosta vedetă din UEFA Champions League”, într-un articol în care a relatat decesul fostului fotbalist al lui CFR Cluj.
Englezii şi-au amintit că Gabi Mureşan a înfruntat-o pe Manchester United, cu CFR Cluj, în grupele Ligii Campionilor.
Gabi Mureşan, numit “fosta vedetă din UEFA Champions League” în The Sun, după decesul fostului fotbalist
“Fosta vedetă din Liga Campionilor, Gabriel Mureșan, a murit la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în timp ce înota într-un lac.
Internaționalul român a câștigat opt trofee în cei șase ani petrecuți la CFR Cluj, inclusiv trei titluri de campion”, a notat sursa citată.
Gabi Mureşan a murit la 44 de ani
Gabi Mureşan, fost campion cu CFR Cluj şi primar al comunei Apold, a murit la doar 44 de ani, a anunţat Primăria din localitatea din judeţul Mureş.
”Dragi oameni ai comunităţii, Astăzi trăim cu toţii o mare durere, Primăria Comunei Apold îşi exprimă profunda tristeţe la vestea trecerii la cele veşnice a domnului Gabi Mureşan, primar şi slujitor devotat al comunităţii noastre. În aceste momente de grea încercare, transmitem sincere condoleanţe familiei îndurerate şi tuturor celor care l-au cunoscut şi preţuit. Ne rugăm ca Bunul Dumnezeu să-i odihnească sufletul în pace, să-l aşeze în lumina şi iubirea Sa cea veşnică şi să dăruiască putere celor rămaşi în urmă. Comunitatea noastră îi va păstra vie amintirea şi îi va fi recunoscătoare pentru tot ceea ce a făcut pentru oameni şi pentru comuna Apold. Dumnezeu să-l odihnească în pace! Veşnică pomenire!”, a anunţat Primăria Apold.
Fostul mijlocaş s-ar fi înecat într-un lac situat între localităţile Saeş şi Apols. Echipajele de intervenţii au efectuat manevrele de resuscitare, dar Mureşan nu a mai putut fi salvat.
Gabi Mureşan a fost campion al României cu CFR Cluj de trei ori. El a mai jucat la Gaz Metan Mediaş, Gloria Bistriţa sau ASA Târgu Mureş.
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