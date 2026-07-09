Cum l-a numit presa engleză pe Gabi Mureşan, după decesul fostului fotbalist al lui CFR Cluj!

Michael Ballack şi Gabi Mureşan, dând mâna, la un meci din Champions League dintre Chelsea şi CFR Cluj / Sport Pictures

Tabloidul britanic The Sun l-a numit pe Gabi Mureşan “fosta vedetă din UEFA Champions League”, într-un articol în care a relatat decesul fostului fotbalist al lui CFR Cluj.

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Englezii şi-au amintit că Gabi Mureşan a înfruntat-o pe Manchester United, cu CFR Cluj, în grupele Ligii Campionilor.

Gabi Mureşan, numit “fosta vedetă din UEFA Champions League” în The Sun, după decesul fostului fotbalist

“Fosta vedetă din Liga Campionilor, Gabriel Mureșan, a murit la vârsta de 44 de ani, după ce s-a înecat în timp ce înota într-un lac.

Internaționalul român a câștigat opt ​​trofee în cei șase ani petrecuți la CFR Cluj, inclusiv trei titluri de campion”, a notat sursa citată.

Gabi Mureşan a murit la 44 de ani

Gabi Mureşan, fost campion cu CFR Cluj şi primar al comunei Apold, a murit la doar 44 de ani, a anunţat Primăria din localitatea din judeţul Mureş.