Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Ce nebunie! Curacao a luat gol după 317 de secunde de la Germania, dar a egalat la primul meci la Cupa Mondială

Ce nebunie! Curacao a luat gol după 317 de secunde de la Germania, dar a egalat la primul meci la Cupa Mondială

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 20:28

Comentarii
Ce nebunie! Curacao a luat gol după 317 de secunde de la Germania, dar a egalat la primul meci la Cupa Mondială

Germania şi Curacao au făcut spectacol la Cupa Mondială. Foto: Profimedia

Google News As.roAdaugă-ne ca sursă preferată în Google

Debutul celor din Curacao la Cupa Mondială, la partida cu Germania, din prima etapă a grupei E, a fost unul abrupt, asta pentru că nemţii nu au avut milă de adversarii lor, însă ce a urmat a fost halucinant.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Formaţia pregătită de Dick Advocaat este una dintre echipele care se află la primul turneu final şi acest aspect a contat în duelul cu trupa condusă de Julian Nagelsmann.

Germania a început tare duelul cu Curacao! Felix Nmecha a marcat după nici 6 minute

Cei din Curacao, care au jucători crescuţi în marea majoritate în Olanda, la şcoli de fotbal, importante, au fost luaţi pe sus de adversarii lor, iar după nici 6 minute a fost marcat primul gol al confruntării. Florian Wirtz a primit în care şi a combinat rapid cu colegul său, Felix Nmecha, iar acesta din urmă a punctat cu un şut puternic, din careu.

Execuţia neamţului nu i-a dat nicio şansă portarului din Curacao care a fost simplu spectator la şutul fotbalistului de la Borussia Dortmund. Astfel entuziasmul celor din Curacao a fost diminuat după ce a fost golul încasat din partea lui Felix Nmecha.

Din grupa E mai fac parte Ecuador şi Coasta de Fildeş, două formaţii care de asemenea sunt considerate superioare celor din Curacao.

Reclamă
Reclamă

Curacao, răspuns de mare campioană după golul rapid marcat de Germania

Cei din Curacao au revenit în meci şi după nici jumătate de repriză au reuşit să egaleze şi să producă o mare surpriză. O fază prelungită de atac a dus mingea la Jurgen Locadia, fostul atacant de la PSV, care însă a fost blocat.

Balonul a sărit însă la colegul său, Livano Comenencia, care a tras de la marginea careului, iar şutul său deviat l-a învins pe Manuel Neuer.

Echipele de start din Germania – Curacao

Germania (4-2-3-1): Neuer – Joshua Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Leroy Sane, Musiala, Wirtz – Kai Havertz.

"Vă rog, ajutaţi-mă". Tânără din Cluj, abandonată de prietene după ce se prăbuşeşte pe gazon în plină zi"Vă rog, ajutaţi-mă". Tânără din Cluj, abandonată de prietene după ce se prăbuşeşte pe gazon în plină zi
Reclamă

Curacao (4-2-3-1): Room – Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus – L. Bacuna, Comenencia – Juninho Bacuna, Chong, Hansen – Locadia.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine câștigă titlul de golgheter la Cupa Mondială?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
Observator
ANIMAȚIE. Fenomenul periculos din mare care a ucis un turist german în Mamaia
O mai ții minte pe Ana Ivanovic, cea care a fost mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din lumea tenisului? Ce face acum
Fanatik.ro
O mai ții minte pe Ana Ivanovic, cea care a fost mai bună prietenă a Soranei Cîrstea din lumea tenisului? Ce face acum
20:05

VideoJurnal Antena Sport | Mondial de toţi fanii
20:01

LIVE VIDEOGermania – Curacao 1-1. ACUM pe Antena 1 și AntenaPLAY. S-a marcat rapid!
19:52

VideoJurnal Antena Sport | Gustă din plin visul american
19:49

VideoJurnal Antena Sport | Olaru se desparte de FCSB
19:19

VideoJurnal Antena Sport | Maroc, egala Braziliei
19:18

În sfârșit, Lewis!
Vezi toate știrile
1 UPDATEInternaţionalul român dorit de Dinamo a ajuns în Turcia pentru a face vizita medicală. Când semnează contractul 2 Alexandru Băluță semnează! Lovitură uriașă pentru noua forță din fotbalul românesc 3 Revenire la FCSB. Se întoarce după trei luni! Gigi Becali a bătut palma cu el 4 OFICIAL | Venit vara trecută la Dinamo, a fost pus pe liber de “câini”. Cele 4 noutăţi anunţate 5 Oficialul lui Dinamo, anunţ important înainte de noul sezon: “Va fi pentru prima dată în istoria clubului” 6 Petrolul, de neoprit pe piața transferurilor! „Găzarii” au oficializat a treia mutare a verii
Citește și
Cele mai citite
Jovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea CraiovaJovan Markovic a bătut palma! Echipa din Liga 1 la care va evolua fostul atacant de la Universitatea Craiova
Nuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko KopicNuno Campos începe revoluţia la Dinamo. Decizie drastică luată de înlocuitorul lui Zeljko Kopic
Porecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflatPorecla bizară a noului iubit al Simonei Halep. Părinţii fostei sportive au intrat în pământ de ruşine când au aflat
Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”Lovitură uriașă pentru Craiova! Anunțul făcut de impresarul lui Al-Hamlawi: „Să fie clar!”