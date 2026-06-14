Ce nebunie! Curacao a luat gol după 317 de secunde de la Germania, dar a egalat la primul meci la Cupa Mondială

Debutul celor din Curacao la Cupa Mondială, la partida cu Germania, din prima etapă a grupei E, a fost unul abrupt, asta pentru că nemţii nu au avut milă de adversarii lor, însă ce a urmat a fost halucinant.
Formaţia pregătită de Dick Advocaat este una dintre echipele care se află la primul turneu final şi acest aspect a contat în duelul cu trupa condusă de Julian Nagelsmann.
Germania a început tare duelul cu Curacao! Felix Nmecha a marcat după nici 6 minute
Cei din Curacao, care au jucători crescuţi în marea majoritate în Olanda, la şcoli de fotbal, importante, au fost luaţi pe sus de adversarii lor, iar după nici 6 minute a fost marcat primul gol al confruntării. Florian Wirtz a primit în care şi a combinat rapid cu colegul său, Felix Nmecha, iar acesta din urmă a punctat cu un şut puternic, din careu.
Execuţia neamţului nu i-a dat nicio şansă portarului din Curacao care a fost simplu spectator la şutul fotbalistului de la Borussia Dortmund. Astfel entuziasmul celor din Curacao a fost diminuat după ce a fost golul încasat din partea lui Felix Nmecha.
Din grupa E mai fac parte Ecuador şi Coasta de Fildeş, două formaţii care de asemenea sunt considerate superioare celor din Curacao.
Curacao, răspuns de mare campioană după golul rapid marcat de Germania
Cei din Curacao au revenit în meci şi după nici jumătate de repriză au reuşit să egaleze şi să producă o mare surpriză. O fază prelungită de atac a dus mingea la Jurgen Locadia, fostul atacant de la PSV, care însă a fost blocat.
Balonul a sărit însă la colegul său, Livano Comenencia, care a tras de la marginea careului, iar şutul său deviat l-a învins pe Manuel Neuer.
Echipele de start din Germania – Curacao
Germania (4-2-3-1): Neuer – Joshua Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Pavlovic, Nmecha – Leroy Sane, Musiala, Wirtz – Kai Havertz.
Curacao (4-2-3-1): Room – Fonville, Obispo, Bazoer, Floranus – L. Bacuna, Comenencia – Juninho Bacuna, Chong, Hansen – Locadia.
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