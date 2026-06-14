Ce nebunie! Curacao a luat gol după 317 de secunde de la Germania, dar a egalat la primul meci la Cupa Mondială

Debutul celor din Curacao la Cupa Mondială, la partida cu Germania, din prima etapă a grupei E, a fost unul abrupt, asta pentru că nemţii nu au avut milă de adversarii lor, însă ce a urmat a fost halucinant.

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Formaţia pregătită de Dick Advocaat este una dintre echipele care se află la primul turneu final şi acest aspect a contat în duelul cu trupa condusă de Julian Nagelsmann.

Germania a început tare duelul cu Curacao! Felix Nmecha a marcat după nici 6 minute

Cei din Curacao, care au jucători crescuţi în marea majoritate în Olanda, la şcoli de fotbal, importante, au fost luaţi pe sus de adversarii lor, iar după nici 6 minute a fost marcat primul gol al confruntării. Florian Wirtz a primit în care şi a combinat rapid cu colegul său, Felix Nmecha, iar acesta din urmă a punctat cu un şut puternic, din careu.

Execuţia neamţului nu i-a dat nicio şansă portarului din Curacao care a fost simplu spectator la şutul fotbalistului de la Borussia Dortmund. Astfel entuziasmul celor din Curacao a fost diminuat după ce a fost golul încasat din partea lui Felix Nmecha.

Din grupa E mai fac parte Ecuador şi Coasta de Fildeş, două formaţii care de asemenea sunt considerate superioare celor din Curacao.