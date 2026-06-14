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Fotbalistul cerut de Jose Mourinho la Real Madrid, aproape să semneze. Anunţul lui Fabrizio Romano

Mihai Alecu Publicat: 14 iunie 2026, 21:00

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Fotbalistul cerut de Jose Mourinho la Real Madrid, aproape să semneze. Anunţul lui Fabrizio Romano

Jucătorul lui Manchester City e gata să-i spună nu lui Real Madrid. Foto: Getty Images

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Revenirea lui Jose Mourinho la Real Madrid a fost anunţată deja oficial, iar acum Florentino Perez caută să-i facă toate poftele tehnicianului portughez, care doreşte întărirea lotului formaţiei iberice înainte de noul sezon.

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Formaţia “Galacticilor” intră într-o nouă eră după aducerea lui Jose Mourinho şi încearcă să producă schimbări importante la nivel de lot, iar unul dintre jucătorii doriţi este starul lui Manchester City, Josko Gvardiol.

Jucătorul lui Manchester City, dorit de Real Madrid, şi-a decis viitorul. Anunţul lui Fabrizio Romano

Fundaşul formaţiei engleze a intrat însă în negocieri cu echipa din Premier League şi pare că şi-a decis viitorul, anunţă Fabrizio Romano. Croatul este aproape să bată palma cu Manchester City pentru prelungirea contractului până în 2031 şi astfel o posibilă trecere la Real Madrid, în această vară, devine imposibilă.

Gvardiol va avea parte de o mărire salarială şi anunţul oficial este aşteptat să fie făcut săptămânile viitoare. Mourinho îl vrea la Real Madrid, asta pentru că jucătorul este cunoscut pentru polivalenţa sa, fiind capabil să evolueze atât ca fundaş central, cât şi ca fundaş stânga.

Real Madrid e gata de mai multe transferuri importante

Chiar dacă ultimele informaţii vorbesc despre rămânerea lui Josko Gvardiol în Premier League, fostul fotbalist de la Manchester City, Bernardo Silva, a bătut palma cu Real Madrid şi va ajunge pe Santiago Bernabeu pentru stagiunea următoare. Mijlocaşul lusitan a fost inclusiv pe lista rivalelor Atletico Madrid şi Barcelona, însă a preferat propunerea venită de la “Galactici”.

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De altfel, se pare că Florentino Perez a finalizat cu succes negocierile pentru transferul lui Ibrahima Konate, de la Liverpool, care vine liber de contract. Madrilenii sunt aproape să bată palma şi cu Denzel Dumfries, jucătorul lui Cristi Chivu, la Inter, care are o clauză de reziliere de aproximativ 20 de milioane de euro.

Vor fi şi plecări de la Real Madrid, iar mai mulţi jucători care au evoluat puţin în ultima stagiune sunt pe lista neagră. Rodrygo, Franco Mastantuono, Dani Ceballos sau Goncalo Garcia vor fi nevoiţi să-şi caute noi angajamente, conform informaţiilor apărute în presă.

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