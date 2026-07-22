Rodrigo De Paul, mesaj pentru „hateri” după circul făcut de Argentina după finalul meciului cu Spania

Argentina a suferit o înfrângere în finala Cupei Mondiale împotriva Spaniei (0-1 după prelungiri), iar Rodrigo De Paul a transmis un mesaj de dragoste poporului argentinian, a cărui pasiune o susţine.

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„Cea mai profundă durere este aceea de a nu fi reuşit să aducem din nou Cupa Mondială în ţară, pentru că, dacă există cineva care merită să retrăiască această emoţie, aceia sunteţi voi. » Rodrigo De Paul s-ar fi putut limita la aceste cuvinte, postate pe contul său de Instagram, pentru a-şi exprima faţă de compatrioţii săi argentinieni dezamăgirea că nu a reuşit să învingă Spania în finala Cupei Mondiale, duminică seara (0-1 după prelungiri).

Mesajul lui Rodrigo De Paul după finala pierdută de Argentina

Însă, conştient că echipa lui Lionel Scaloni a fost ţinta unor critici aspre pe tot parcursul turneului, în special pentru atitudinea sa adesea considerată antisportivă, mijlocaşul în vârstă de 32 de ani (94 de selecţii) a profitat de ocazie pentru a-şi regla conturile cu numeroşii detractori ai Albicelestei.

„Astăzi văd cât de mulţi oameni aşteptau această înfrângere, răspândind teorii ale conspiraţiei nefondate pe tot parcursul Cupei Mondiale pentru a-şi alina propria suferinţă că nu pot trăi ceea ce noi, argentinienii, trăiam”, deplânge el, făcând referire la polemicile privind parcursul Argentinei, considerat mai uşor în faza eliminatorie.

„Pentru că zâmbetele noastre îi deranjează, pentru că manierele noastre îi enervează… Dar toate acestea nu au făcut decât să confirme că pasiunea şi dragostea pentru tricoul nostru pot depăşi orice”, afirmă fostul jucător al echipei Atlético Madrid (2021-2025), care joacă acum la Inter Miami, alături de Lionel Messi.