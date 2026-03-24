Românii au încercat să îşi ia bilete de la casă la meciul cu Turcia, dar au fost refuzaţi: “Teancul era pe masă”

Suporterii români au încercat să îşi cumpere de la casă bilete la meciul de baraj al tricolorilor cu Turcia, dar nu au putut să facă acest lucru. Chiar dacă au rămas bilete care se vând “la liber” la meciul Turcia – România, fanii tricolorilor acuză că acestea li se vând preferenţial suporterilor reprezentativei pregătite de Vincenzo Montella.

Turcia – România se dispută joi, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Învingătoarea va juca finala barajului pentru Mondial împotriva echipei care se impune în disputa Slovacia – Kosovo. Pierzătoarele vor disputa şi ele un amical FIFA. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Românii, refuzaţi atunci când au încercat să îşi ia bilete de la casă pentru meciul cu Turcia

„Aveau teancul de bilete pe masă, dar nu sunt pentru noi!”, a declarat un fan al naţionalei, citat de fanatik.ro. „Ne pare rău, meciul de joi seara este sold-out. Nu mai avem niciun fel de bilete”, a fost răspunsul pe care l-au dat cei de la casele de bilete pentru români, potrivit sursei citate.

2.130 de fani ai naţionalei pregătite de Mircea Lucescu (80 de ani) vor fi în tribune pe stadionul lui Beşiktaş la meciul României cu Turcia. Biletele destinate fanilor români s-au vândut prin platforma de ticketing a FRF şi s-au epuizat în numai 20 de secunde. Interesul pentru meciul Turcia – România este uriaş. Stadionul va fi arhiplin, iar cei aproximativ 2.000 de fani români vor încerca să le ţină piept turcilor, care vor crea un adevărat “infern”.

Fanii turci au pregătit o atmosferă specială pentru meciul crucial de joi. Stadionul lui Beşiktaş are o capacitate de aproximativ 42.500 de locuri. Pe acest stadion s-a doborât recordul mondial de zgomot, în timpul unui meci de campionat al lui Beşiktaş: 142 de decibeli.