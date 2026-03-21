Home | Fotbal | Campionatul Mondial 2026 | Selecţia făcută de Vincenzo Montella pentru meciul cu România i-a iritat pe turci! Ce îi reproşează italianului
EXCLUSIV

Bogdan Stănescu Publicat: 21 martie 2026, 13:25

Comentarii
Vincenzo Montella, în tribune, la meciul Samsunspor - Rayo Vallecano, din Conference League / Profimedia Images

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a fost criticat pentru lotul pe care l-a convocat pentru barajul cu România.

Mai multe voci din fotbalul turc consideră că anumiţi jucători nu meritau să fie convocaţi.

Vincenzo Montella, criticat de turci pentru lotul pe care l-a ales la meciul cu România

Potrivit surselor AntenaSport, lui Montella i s-a reproşat faptul că i-a convocat pe Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Fenerbahçe) şi İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), jucători cu puţine minute la echipele lor de club. Totodată, turcii sunt de părere că alţi jucători ar fi meritat convocaţi pentru meciul cu naţionala pregătită de Mircea Lucescu.

Kaan Ayhan a evoluat 617 minute în acest sezon, Salih Özcan a bifat numai 32 de minute, İrfan Can Kahveci a jucat 1123 de minute, iar Oğuz Aydın 1134 de minute. Turcii acuză că performanţele acestora au fost slabe. Totodată, ei consideră că portarul Berke Özer ar fi meritat convocat, după ce a impresionat în acest sezon la Lille. Can Yılmaz Uzun (20 de ani), de la Eintracht Frankfurt, a impresionat şi el în acest sezon, cu 6 goluri şi 3 assist-uri în Bundesliga, dar o accidentare l-a ţinut departe de teren în ultimele meciuri. Totuşi, evoluţiile sale de la Frankfurt l-ar fi recomandat pentru o convocare, susţin turcii.

Turcia – România se dispută joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport. Dacă vor reuşi să treacă de turci, tricolorii vor da piept peste învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial. Turneul final al Campionatului Mondial din 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena.

Reclamă
Reclamă

Tricolorii vor înfrunta Turcia pe un stadion al lui Beşiktaş care va fi arhiplin. Potrivit informaţiilor AntenaSport, fanii turci s-au pregătit pentru un adevărat show în tribune, dorind să pună presiune pe naţionala pregătită de Mircea Lucescu.

Lotul Turciei pentru meciul de baraj cu România

PORTARI: Altay Bayindir (Manchester United), Mert Günok (Fenerbahce), Muhammed Sengezer (Istanbul Basaksehir), Ugurcan Cakir (Galatasaray)

FUNDAȘI: Abdulkerim Bardakci (Galatasaray), Ahmetcan Kaplan (NEC Nijmegen), Eren Elmalı (Galatasaray), Ferdi Kadıoğlu (Brighton), Merih Demiral (Al Ahli), Mert Müldür (Fenerbahce), Mustafa Eskihellaç (Trabzonspor), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Rizespor), Zeki Celik (AS Roma)

Reclamă

MIJLOCAȘI: Atakan Karazor (Stuttgart), Hakan Calhanoglu (Inter), Ismail Yuksek (Fenerbahce), Kaan Ayhan (Galatasaray), Orkun Kökçü (Besiktas), Salih Ozcan (Borussia Dortmund)

ATACANȚI: Aral Simshir (Midtjylland), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), Deniz Gül (FC Porto), Irfan Can Kahveci (Kasimpasa), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Akturkoglu (Fenerbahce), Oguz Aydin (Fenerbahce), Semih Kılıçsoy (Cagliari), Yunus Akgun (Galatasaray)

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Vezi rezultatele

Citește și
Cele mai citite
