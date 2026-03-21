Selecţia făcută de Vincenzo Montella pentru meciul cu România i-a iritat pe turci! Ce îi reproşează italianului

Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella (51 de ani), a fost criticat pentru lotul pe care l-a convocat pentru barajul cu România.

Mai multe voci din fotbalul turc consideră că anumiţi jucători nu meritau să fie convocaţi.

Potrivit surselor AntenaSport, lui Montella i s-a reproşat faptul că i-a convocat pe Kaan Ayhan (Galatasaray), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Oğuz Aydın (Fenerbahçe) şi İrfan Can Kahveci (Kasımpaşa), jucători cu puţine minute la echipele lor de club. Totodată, turcii sunt de părere că alţi jucători ar fi meritat convocaţi pentru meciul cu naţionala pregătită de Mircea Lucescu.

Kaan Ayhan a evoluat 617 minute în acest sezon, Salih Özcan a bifat numai 32 de minute, İrfan Can Kahveci a jucat 1123 de minute, iar Oğuz Aydın 1134 de minute. Turcii acuză că performanţele acestora au fost slabe. Totodată, ei consideră că portarul Berke Özer ar fi meritat convocat, după ce a impresionat în acest sezon la Lille. Can Yılmaz Uzun (20 de ani), de la Eintracht Frankfurt, a impresionat şi el în acest sezon, cu 6 goluri şi 3 assist-uri în Bundesliga, dar o accidentare l-a ţinut departe de teren în ultimele meciuri. Totuşi, evoluţiile sale de la Frankfurt l-ar fi recomandat pentru o convocare, susţin turcii.

Turcia – România se dispută joi, 26 martie, de la ora 19:00, pe stadionul lui Beşiktaş. Dacă vor reuşi să treacă de turci, tricolorii vor da piept peste învingătoarea din meciul Slovacia – Kosovo în finala barajului pentru Mondial.