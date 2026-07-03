S-a întâmplat din nou la Cupa Mondială după 92 de ani! O nouă pagină de istorie în Australia – Egipt

Australia – Egipt este unul dintre cele mai echilibrate dueluri din șaisprezecimile Campionatului Mondial. Selecționata unde evoluează și Mohamed Salah pleacă cu prima șansă în acest joc, dar până acum, au avut loc deja numeroase surprize.

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Emam Ashour a deschis scorul în această partidă după 13 minute și a egalat o bornă stabilită de egipteni acum nu mai bine de 92 de ani.

Egiptul, gol în fazele eliminatorii la Cupa Mondială după 92 de ani

Naționala Egiptului a lovit prima în disputa cu selecționata Australiei, în duelul din șaisprezecimile Cupei Mondiale. Emam Ashour a fost cel care l-a învins pe portarul advers cu o lovitură de cap, în minutul 13.

Este primul gol marcat de „faraoni” în fazele eliminatorii de la un Campionat Mondial, după o pauză de 92 de ani. Este cea mai mare diferență dintre două goluri marcate în această fază de aceeași națională din istoria turneelor finale.

🇪🇬 Eman Ashour a inscrit le 1er but de l'Egypte en phase à élimination directe de Coupe du Monde depuis Abdelrahman Fawzi contre la Hongrie le 27 mai 1934, soit le plus gros écart entre 2 buts inscrits par une nation à ce stade dans l'histoire de la compétition (92 ans). #AUSEGY

— Stats Foot (@Statsdufoot) July 3, 2026