Lovitură devastatoare pentru Carlo Ancelotti! Ratează meciul contra Norvegiei lui Erling Haaland

Naționala Braziliei va întâlni Norvegia în optimile de finală ale Campionatului Mondial, iar duelul se anunță a fi unul spectaculos și „încins”, având în vedere că Vinicius Junior va fi față în față cu Erling Haaland.

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Din păcate, Carlo Ancelotti nu a primit o veste deloc bună din partea staff-ului medical. Raphinha nu va fi apt pentru acest joc, nefiind recuperat la timp pentru meciul acesta.

Brazilia, fără Raphinha la meciul cu Norvegia

Raphinha este unul dintre cei mai buni jucători pe care Carlo Ancelotti îi are în lot la Campionatul Mondial, însă acesta a suferit o accidentare musculară în timpul partidei cu Haiti.

El nu a fost disponibil pentru disputa cu Scoția, dar nici pentru cea contra Japoniei, din faza șaisprezecimilor. Jurnalistul Gianluca Di Marzio anunță că Raphinha nu va fi apt nici pentru duelul cu Norvegia lui Haaland.

În același timp, sursa citată menționează că fotbalistul Barcelonei ar putea reveni pe gazon chiar în partida din faza sferturilor, acolo unde selecționata Braziliei ar putea da peste Mexic sau Anglia.